参演《西方极乐园》 吴彦祖继续当“性感亚洲人”

吴彦祖在美国科幻影集《西方极乐园》（Westworld）继续当一个“性感的亚洲人”。

在洛杉矶的吴彦祖为《西方极乐园》第四季接受《联合早报》视讯访问。《西方极乐园》的主创Lisa Joy（丽莎乔伊）也是好莱坞片《回忆潜行》（Reminiscence）的导演。吴彦祖在《回》里敞开衬衫露腹肌，当时并非随便一露，是因为有一半华人血统的丽莎乔伊想透过47岁的吴彦祖，让白人观众看到亚裔男人的性感。

二度与丽莎乔伊合作的吴彦祖，继续在《西方极乐园》散发性感型男魅力，他在本季的第三集帅气登场。

吴彦祖明白导演的用意，他说：“在美国人眼中，他们不觉得亚裔男人性感，他们只觉得亚裔男人很聪明、很成功。她想打破美国人看亚裔人的刻板印象。”

吴彦祖称赞丽莎乔伊是聪明人，可看透影视行业的缺失，“‘性感’只是其中一点。到现在为止，很少亚裔男人在美国电视剧当主角，我除了《荒原》（Into the Badlands），当主角的次数一手数得完。导演的出发点是让多一点人知道我是谁，所以给我机会演出。”

有感银幕亚裔面孔太少

吴彦祖把事业重心从亚洲转移美国，其中一个原因是想尽点绵力，让女儿在银幕上看到更多亚裔面孔。

他侃侃而谈说：“美国人最喜欢的三个东西是：政治、运动和娱乐。我们（亚裔人）不常参与，因为父母叫我们别去玩这些东西，说娱乐圈是老外的世界，很难成功。玩运动会受伤，从政会被很多人针对，所以别玩。我们不在这三个很重要的项目里，白人就看不到我们，会以为我们都是外国人，不当我们是美国人。其实，很多亚裔家庭在美国住了几代人，比一些老外更久，但老外不一定了解。”

吴彦祖在本季《西方极乐园》的第六集“领便当”，是否表示无法演出下一季？吴彦祖回答说，他是这部影集的忠实观众，对于止步第六集一度失望，“但丽莎乔伊叫我别失望，还有下一季，我就开心了。”在回答中透露有望“复活”。

想念香港拍片的快节奏

到美国发展后，吴彦祖时不时想念在香港拍片的步调。他说：“在片场如果要改一个小东西，在香港五分钟就改完，但在美国需要两三个小时……我觉得有时候太慢了。香港人解决问题和想事情特别快，我特别喜欢这一点。”

《西方极乐园》第四季将在星期一（15日）播放大结局，观众可在当天早上9时，透过HBO Go和HBO（星和Ch601，新电信Ch420）追看结局。

不会鼓励女儿当艺人

吴彦祖与太太Lisa S.、9岁女儿吴斐然出席《西方极乐园》首映会。（互联网）

今年6月底，吴彦祖与太太Lisa S.和9岁女儿吴斐然（Raven）出席《西方极乐园》首映会。

虽然带女儿公开亮相，但不意味着支持女儿将来当艺人，“我觉得娱乐圈对女性特别苛刻，所有人都来批评你的样子，你穿的衣服，什么都批评，不是那么健康。如果她真的想进入演艺圈，我不会抗拒，但我不会鼓励。”

加入车队圆职业车手梦

冠病疫情暴发后，各地的演艺圈一度停摆，吴彦祖利用空出的时间挑战自己，加入朋友的车队，一圆职业车手梦，去年参加的比赛之一是“25小时耐力赛”并夺得亚军。

吴彦祖说，前一周完成六个小时的赛车比赛，接下来还有三场比赛。对他而言，赛车宛如打坐，“在一个特别乱的赛车环境里，让自己专心投入，对脑筋是特别好的训练。我在车里会进入像是打坐的状态，我特别喜爱那种感觉。”

兴趣可跟工作结合，他不排斥演出赛车题材作品，如果《玩命关头》系列找上他，他一定接拍。