李钟硕新戏耍狠 以眼神弥补外形不足

绝命辩护 Big Mouth

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《绝命辩护》（也译《黑话律师》）剧情描述胜诉率不到10%，人们戏称为Big Mouth的律师朴昌浩（李钟硕饰），受九川市长崔道河（金柱宪饰）委托，接手一起杀人案，为三名嫌犯辩护。他们都是有钱有权的人，都与崔道河相识，而崔道河能当上市长，三人助力不少。

崔道河为何会找一名胜诉率不到10%的律师？原来有钱好办事，三名嫌犯已经拟好诉讼策略，只缺一名听话的律师在庭上按照他们的剧本走。但崔道河其实另有计划，他要朴昌浩找出遗失的行车记录仪，了解杀人案的真相，希望借此摆脱一直干涉他的事务的这三人。

知道得越多，就越危险。朴昌浩找到行车记录仪后，从三人在车上的对话推断还有一名共犯，并怀疑此人是媒体财阀《禹正日报》的社长孔之勋（杨庆元饰）。他没有按照崔道河的指示，第一时间将行车记录仪交给他，而是拿去勒索孔之勋，但孔之勋不为所动，朴昌浩于是决定将证据交给检察官。

谁才是共犯？

不久后，朴昌浩发生严重车祸，行车记录仪被神秘人拿走，而朴昌浩在医院醒来后，立即被警方逮捕。警方在他的办公室搜出大量毒品和现金，指他就是因诈骗、经营非法赌博网站和贩卖毒品被通缉的Big Mouse。

含冤入狱的朴昌浩被打得差点死去，这时候，孔之勋从电视新闻中得知朴昌浩是Big Mouse，命令监狱长一定要让朴昌浩活着。原来Big Mouse骗走了孔之勋1000亿韩元（1.05亿新元），如果朴昌浩死了，这笔钱就拿不回来了。

朴昌浩发现自己如果要在狱中活命，就必须成为Big Mouse，于是他将错就错，并开始耍狠，后来成了狱中老大。在逐渐“黑化”的过程中，他要找出是谁将他变成Big Mouse。案件背后有什么不可告人的秘密？

林润娥在戏中饰演李钟硕的太太，为洗脱丈夫的冤情，不惜冒险找证据。（Disney+提供）

与此同时，朴昌浩的妻子高薇瑚（林润娥饰，也译林允儿）也在奔波、冒险，誓要为丈夫洗脱冤情。高薇瑚得知杀人案与九川医院有关，于是到那里当护士找证据。院长玄珠熙（玉子妍饰）是市长夫人，她得知高薇瑚是Big Mouse的老婆时，要高薇瑚辞职。

究竟谁是杀人案的共犯？又是谁陷害朴昌浩？崔道河、玄珠熙、孔之勋，都有嫌疑。朴昌浩夫妻俩能否找出真相？

跳脱深情男角色

作为退伍后的首部电视剧，李钟硕选的不是他擅长的爱情剧和深情男角色，而是带有悬疑和复仇色彩的《绝命辩护》，以及充满张力的角色，能看出他回归后对演艺事业的企图心。

说到监狱戏，想到《某一天》的金秀贤与“Insider”的姜河那，李钟硕与两人相比，在外形上较吃亏，不是说他不够帅，而是皮肤太过白皙，给人柔弱的印象，耍狠时让人觉得不够味。但他以演技弥补外形上的不足，从首四集能感受到他眼神中的狠劲和笑容中的邪意。期待他接下来诠释角色狱中求存时，展现更具爆发力的演技。

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