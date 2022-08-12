躺地绑手粗绳拉 刘子绚黄思恬拍“拖”七小时

《联合早报》8月11日到本地新剧《灵探》的片场探班，一到场就见刘子绚和黄思恬躺在地上，双姝的手腕被粗绳绑着，全身被粗绳拖拉着，反复拍了几次。据记者了解，她们从早上9时许被“拉”到下午4时许，解开粗绳后，两人的双手已泛红，“拖地”的身躯也脏兮兮的。刘子绚的手臂可见刮痕。

这场戏难不倒刘子绚，她曾在《复仇女王》和《伺机》拍过更具挑战的动作戏，“我一直都想演动作戏，有流汗，感觉付出比较多一点，动作掌握得准，拍出来的画面可以很漂亮。在《伺机》舞过日本刀，出来的效果我蛮喜欢的。”

刘子绚（右）和黄思恬被绑着，全身被绳子拖拉着。（龙国雄摄）

黄思恬认为，被粗绳拖拉着的戏，比为《我的女侠罗明依》吊钢丝更辛苦。“吊钢丝是往天上飞，绑得好就不疼，感觉是爽快的。长时间在地上被拉着反而辛苦，肩骨很酸很痛。”

刘子绚多次演出灵异戏，黄思恬则是“鬼戏菜鸟”。首次拍鬼戏的她觉得过程有趣，早前拍灵堂戏时拿过剧组的“吉利红包”。

郭亮（左）和谢俊峰大打出手。（龙国雄摄）

谢俊峰郭亮 父子变敌人

谢俊峰早前在《寄生》与郭亮扮演父子，如今在片场成为敌人，耍狠拳打脚踢。谢俊峰在剧中被两个正邪对立的灵魂角色上身，“好玩啊，可以在一部戏里演好人和坏人。”

《灵探》由郑各评监制，故事人是林锦兰和许丽雯，剧集11月21日起，每逢星期一至五晚上9时，在8频道播出。