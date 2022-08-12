失恋故事成创作灵感 范平庚推出新曲《为自己而微笑》

本地歌手范平庚（Ben Hum）星期五（12日）推出最新单曲《为自己而微笑》。这是继今年4月发行个人创作EP“Milky Way”后，再次推出新的创作。

原是驻唱歌手的范平庚，因疫情的影响而导致工作停摆。但他并没有气馁，反倒将时间花在创作上，也用心经营起社交媒体，结果意外成了“网红”，更陆续发行了多首单曲如“Milky Way”《自由并不自由》《远晴》《寄居蟹》等，并将这些歌曲集结成他的首张EP。

《为自己而微笑》创作灵感来自范平庚好朋友的一段故事。有天，他收到朋友突如其来的讯息说他刚分手，“原本以为他们就快结婚了，但可能彼此的目标已经和当初不一样了，所以决定分手。从朋友眼神里看得出他有好多话想说，但也知道都太迟了，也很后悔为什么当初没有和女朋友说出心里话。看他心情不好的样子，当时我开玩笑跟他说，可能我有一天能够把你的故事写成一首歌呢！”

范平庚希望藉由这首歌传达在感情的世界中，一定要沟通且坦诚相待。“就算有一天目标改变了，至少对方不会因为突然的离别而感到难过。”他也感慨疫情发生的这两年多，大家都好像老了许多，也失去了许多。“但愿这首歌能给大家带来一些正能量，也能够陪伴刚失恋的朋友们。”

范平庚自去年年底发行首张单曲“Milky Way”后，并没有放慢速度，除了成为“TikTok Music Festival 2021”唯一的新加坡代表，今年上半年也在“华艺节2022”和“MCCY X The Smart Local - Downstairs Fest 2022”表演，还被选为“SG:SW 2022”创作节大使。他也不时会通过社交媒体直播与粉丝互动。