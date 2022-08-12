马思纯认爱 男友却遭网民狂酸

34岁的中国女星马思纯与摇滚乐团“盘尼西林”主唱张哲轩屡传绯闻，却从未认爱。张哲轩星期四（11日）在微博晒出裸身刮胡子的照片，马思纯在底下留言互动，被外界解读为官宣恋情。

8月11日是张哲轩的30岁生日，一过午夜他便在微博上贴出一张自己在浴室裸着上半身，对着镜子刮胡子的照片，并写道：“而立，感谢陪伴，祝摄影师电影票房大卖。​​​​”马思纯之后现身留言区写道：“谢谢您咧”，搭配生日蛋糕的表情符号，间接承认了自己便是那张照片的摄影师。这也是去年3月，两人被拍到一起回家过夜后，首次公开互动秀恩爱。

马思纯现身张哲轩微博的留言区。（图/截自微博）

马思纯2016年与周冬雨合作电影《七月与安生》暴红，更凭该片拿下金马影后。去年她被爆出热恋私生活丰富的摇滚乐团“盘尼西林”主唱张哲轩，还被目击在英国牵手逛街。当时马思纯怀孕待产的消息更是不胫而走。

早在两人刚传出绯闻之际，张哲轩就遭网民起底，大爆他私生活混乱，道德、人品、质素都很差。而这次的庆生照则被网民酸说“好油腻”“好猥琐”“这种照片两口子在家看看得了，没必要发出来辣我们的眼睛”等。

停工近1年，马思纯新电影《断·桥》即将上映。她对新片相当重视，日前更是亲自到粉丝群发声，主动说明自己因病休养，现在身体好了许多，还强调：“我希望爱我的你们知道，我休息不是因为我不想搞事业，不想拍戏，只顾恋爱，是我的身体不允许，现在越来越好了，我自然就出来了。”