Anne Heche车祸抢救6天情况不乐观 家属不排除捐器官

好莱坞女星Anne Heche（安妮希芝）上星期五（5日）传出严重车祸，她开快车在美国加州洛杉矶住宅街道上猛冲，先冲破一道树篱，再撞上公寓车库，最终失控冲进房屋，车子爆炸后她被严重烧伤。

虽然一度传出身体情况稳定的消息，但Anne Heche的发言人星期四（11日）发出声明，透露Anne Heche遭受“缺氧性脑损伤”，入院至今一直处于昏迷状态，恐怕无法存活，情况相当不乐观。而Anne Heche的家属也不排除遵循她的愿望，捐出她身上可用的器官。

对于酒驾传闻，洛杉矶警方在星期四（11日）证实，初步血液检测报告显示Anne Heche的体内确实含有毒品，不过具体的详情及成分，则需透过第二阶段的检验才能确定。目前此案已定为重罪（Driving Under Influence）交通碰撞来进行调查。

Anne Heche的车祸消息惊动娱乐圈，她是实力派资深演员，曾出演“Volcano”“Six Days，Seven Nights”多部电影，以“Another World”获得艾美奖。她1997年曾与知名主持人Ellen DeGeneres（艾伦狄珍妮丝）约会三年。两人分手后她陆续有三段恋情，育有两子。