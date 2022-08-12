娱乐吃瓜：出轨男星际遇不同 有人翻身有人下沉

娱乐圈常有男星出轨。有些男星为此付出巨大的代价，事业从此一蹶不振。有些则有幸运之神眷顾，沉淀一段时间之后，复出江湖。

像罗志祥2020年被网红女友周扬青宣布分手，并指他私生活混乱。丑闻公布后，罗志祥公开道歉，但仍迅速被代言商家切割，事业也停摆。两年过去，罗志祥年初借复出跨年晚会的表演机会，以实力赢回观众，最后终于在7月复出办巡回演唱会。他的台北场演唱会，1万张票售罄，被视为是事业回春的第一步。

zaobao.sg记者搜罗近年出轨男星的案例，整理出一个脉络。出轨男星要付出多少的代价，可能要看几方面来决定。比如他个人犯下的错，事件本身有没有极度惹人反感，是不是累犯等；又比如出轨男星的妻子，是不是知名女星，有没有对外哭诉遭背叛的痛苦。

还有就是出轨男星所在之处，因为各地的社会机制有所不同。在港台，出轨男星能否复出，多看市场反应。如果男星能获得大众原谅，则可能较快复出，反之亦然。但是在大陆，一旦被官媒贴上“劣迹艺人”的标签，男星的事业可能就此中断，因为业界可能会发挥集体的“默契”，把对方封杀于无声中。让我们来看看不同的案例。

吴秀波和高云翔：复出看似遥遥无期

吴秀波近年样子苍老许多。（互联网）

吴秀波曾获中国电视金鹰奖最佳表演艺术男演员等奖项，代表作有的《大军师司马懿之军师联盟》《北京遇上西雅图》、影视双栖，实力和人气兼具。2018年，他以“曝光隐私勒索钱财”为名报警抓捕女演员陈昱霖，送她入狱，但他同时也被爆出同时出轨两个女人。有“最帅大叔”称号的他，事业戛然中止，拍好的影剧至今无法上档。

据说他当年的片酬是20万新元一集戏剧，500万新元一部电影。但至今仍无人找他复出，更别说要赚这样的收入了。祸不单行，曾投资出品《大》《北》》等作品的影视公司“当代东方”，9日被申请破产重整。资料显示，吴秀波曾认购300万新元作为投资，但现在估算可收回的资金或低于60万新元。

高云翔在社媒头戴凤冠配红唇，大玩京剧扮相搞自拍。（取自艺人微博）

32岁的高云翔2014年以夯剧《芈月传》攀上事业巅峰，2年后获得华鼎奖古装题材电视剧最佳男演员奖，前途看好。不料2018年，在澳大利亚拍剧的他，与制片人因涉嫌于当地一家酒店性侵一名女性而被捕。案件闹得沸沸扬扬，历时近两年，最后高云翔罪名不成立。即便他在性侵这部分获证清白，但外界并不原来他对婚姻不忠，而且更同情他的妻子董璇。后者在他坐牢时，不仅没有遗弃他，反而只身砸入500万新元设法营救更获同情。

高云翔的案件2020年结束，一年后，他和董璇才离婚。这个事件让他的形象彻底败光。过后他在社媒上，即便头戴凤冠配红唇，大玩京剧扮相搞自拍，或许尝试提醒他是“待业演员”，却也只能“自娱”而不能“娱人”了，因为再也至今不闻有没有戏剧敢上门找上他。

文章：已复出但作品没有回响

文章去年演出的电影《测谎人》上档，反应平平，被嘲第N次复出失败。（互联网）

吴秀波或许可以参考文章的复出之路。文章演过《奋斗》《蜗居》《失恋33天》《西游·降魔篇》等影剧，都是高收视高票房，加上他一向营销“好男人”形象，所以人气很高。2013年，他的妻子马伊琍怀二胎时，他出轨女演员姚笛的新闻开始流传。2014年，“出轨照片”被公开，文章承认并道歉，马伊琍则发微博回应：“恋爱虽易，婚姻不易，且行且珍惜。”尽管两人尝试修复婚姻，2019年仍是正式离婚。

文章在出事后至今，拍了大约10部影剧，但绝大多数没什么回响，不仅是产量，连市场反应都远远不如出事前的高峰。

陈赫和薛之谦：不必隐退

陈赫参加过多季《奔跑吧》真人秀，收获不少粉丝。（互联网）

凭《爱情公寓》《奔跑吧》系列而受欢迎的陈赫，2015年，陈赫和现在是他妻子的女演员张子萱热吻视频被公开，他哽咽道歉，称与相恋14年的妻子已离婚半年。结果，坐实了他离婚后依旧与前妻参加综艺，“出卖伪人设”，好男人的形象随之崩塌。但他挺过危机，戏约没有中断。有人说是因为他的背景强大，表叔是陈凯歌，母亲是国家一级话剧演员，亲舅舅是作曲家，加上出轨的锤不够硬实。

薛之谦和高磊鑫2012年结婚，2015年宣布离婚，2017年又突然宣布复合，并升级为父母。随后网红李雨桐发长文痛诉薛之谦骗钱骗感情，并出示亲密合照。薛之谦回应称两人的关系从未超越朋友和合作生意伙伴的关系。两人开始互相爆料、攻击对方，外界相信薛之谦曾婚内出轨，甚至还让李雨桐堕胎，李雨桐则疑似说谎，形象也不佳。闹剧后，薛之谦挺过两个月，发辑复出。两人是挺过出轨危机的少数大陆艺人。

许志安：已复出但前景难料

许志安的事业发展如何，要看新专辑推出后的市场反应。（取自艺人微博）

2019年，许志安与黄心颖在德士内激吻，被车内摄像头拍了下来发给了媒体，许志安被曝光背着妻子郑秀文和马国明的未婚妻搞到一起，一时间将四个人送上了舆论焦点，许志安在事件发生后第一时间出面道歉。面对他的哭诉，郑秀文选择了原谅，后来也曾多次和许志安同框出现表达支持。

然而，尽管许志安几次试水温铺路复出，他在娱乐圈还是“消失”了快三年，直到今年，曾与他共事的环球唱片（大中华区）董事总经理黄剑涛伸出援手，希望可以扶他一把，将他签入环球唱片，初步计划准备转战东南亚市场。在这两年，中国大陆节目掀起怀旧港乐热潮，李克勤、陈小春、张智霖等都趁机大捞一笔，人气翻热不少。许志安的形象翻车，可能就是错过良机的原因。

阿翔和马俊麟：短期停工但很快复出

阿翔（左二）接到新节目《闹着玩》，和浩子（右一）。颜永烈（左一）携手主持，显示他走出出轨阴霾。（互联网）

阿翔和马俊麟都在2019年闹出出轨新闻而惹非议。前者出轨节目《综艺大集合》的同台主持谢忻，后者出轨《大时代》的同剧演员王瞳。不过两人都很快获得太太的原谅。

曾获金钟奖最佳主持人的阿翔道歉后，停工两个月后复出主持，谢忻则被辞退。深受民视重用的马俊麟道歉后，停工多月，但半年内就被安排在新剧《多情城市》演出，复出的脚步比王瞳要快。他们的情况显示，获得太太原谅，对于出轨男复出是关键。如果连遭背叛的太太都原谅了，社会大众对他们的态度也会宽容许多。