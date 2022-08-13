53岁Anne Heche车祸身亡 家人痛心拔管 器捐遗爱人间

（洛杉矶讯）好莱坞女星Anne Heche（安妮希芝）因驾车失控冲撞民宅严重烧伤，送医抢救一周后仍不治，13日离世，得年53岁。她生前曾与著名主持人Ellen DeGeneres（艾伦狄珍妮丝）有过一段情，3年的高调女女恋曾轰动一时，如今得知噩耗，Ellen稍早也于推特哀悼：“这是悲伤的一天。”

Anne车祸后由于严重的缺氧性脑损伤，入院后一直昏迷，此前代表其亲友出面的发言人指她“恐怕活不了”，但家属一直挣扎着“是否要拔掉其呼吸器”的艰难抉择。经过多日急救后，家属在美国时间12日决定拔除外部维生系统，并将依照她生前愿望，捐出器官遗爱人间。

家人发布声明说：“今天我们失去了最开朗、善良和快乐的灵魂，我们慈爱的母亲和忠实的朋友。”

Anne在影坛闯荡30多年，早年以气质女星形象走红，刚入行的时候，便以《未来日记》（Another World）一人分饰两角的精湛演技，夺得艾美奖“戏剧影集最佳年轻女演员奖”殊荣。她后来与Al Pacino、Johnny Depp合演《杀入黑帮》（Donnie Brasco），和Harrison Ford合演《六天七夜》（Six Days, Seven Nights）等电影，在90年代颇有名气。

感情方面，Anne身后有两个儿子，分别是20岁和13岁，是她分别与两位前夫所生。在她生前，据传正在与一名皮肤科名医约会。

她与Ellen分手后，一度称自己因此被好莱坞列入黑名单，也与母亲关系紧张，从那之后就深受生理健康问题所苦。