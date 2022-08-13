杨紫“被男星亲密喂蛋糕” 爆小三疑云

（北京讯）29岁中国女星杨紫是演红《亲爱的，热爱的》及《香蜜沉沉烬如霜》等剧，星期四（11日）被狗仔拍到与大3岁男星刘学义在家中聚会，称他喂她同吃一块蛋糕。但她坚称二人只是好哥们，没有喂蛋糕，澄清是一群人帮刘学义庆生，“蛋糕他递过来，是在问我‘是不是这个味道难吃’，我说‘对’，没有喂我。”结果狗仔12日放出高清视频，她显然有咬一口的动作，马上被打脸。

杨紫的吃蛋糕绯闻在微博掀热议，除了她有6000万粉丝人气旺，新剧《沉香如屑》也正在热播中，目前还是恋情空窗，但刘学义是否“单身”却遭怀疑。有传闻指他与女星张予曦爆绯闻已经延烧１年，二人曾被拍到一起从她家走出，也曾被拍到甜蜜约会，他贴心帮她剥虾。虽然张予曦嘴硬不认，但网民都猜测只是恋情地下化。因此杨紫与刘学义喂蛋糕被偷拍，不少网民就涌入张予曦微博心疼她。

杨紫与前任男友秦俊杰当初闹分手时，因为他与合作拍戏的女星张雪迎在剧方花絮中同吃一碗辣汤，被杨紫粉丝质疑秦俊杰劈腿、张雪迎知三当三（明知是小三还要当小三）。虽然二人澄清无暧昧，若有就不会在花絮中大方互动，但演艺事业仍大受影响。喝汤事件让正宫杨紫收获不少同情，如今她却爆出类似的喂蛋糕绯闻，但杨紫粉丝态度却截然不同，引发网民讨论。

但也有人指出，两件事还是有差别，杨紫与秦俊杰当年是公认的情侣，双方都承认恋情，但张予曦还不认刘学义，不管二人私下是不是男女朋友，刘学义在台面上就是单身。本来这绯闻对杨紫伤害有限，但是她态度强硬称没喂蛋糕，却被高清视频证明说谎，而她硬冠刘学义“好哥们”，也被网民亏爆，称上一组称是好哥们的，现在已经有1个小孩了（指歌手华晨宇与张碧晨）。有人说，明星真的不要挑衅狗仔，后者手上通常都有更多的证据，随时教明星“做人”。