Super Junior 9月3日狮城开唱

（本地讯）韩男团Super Junior9月将在狮城开唱。

Super Junior刚在上个月12日推出第11张专辑《The Road：Keep on Going》，随即就在首尔展开了“SUPER JUNIOR WORLD TOUR——SUPER SHOW 9 : ROAD”演唱会，接着就到曼谷，团队原定上周六（8月6日）在马尼拉开唱，但因成员银赫的父亲骤逝及成员之一始源确诊冠病，而被迫延期。

出道16年的Super Junior是韩最“长寿”男团之一，日前在新专辑发布会上被问及保持组合“长寿”的秘诀，利特开玩笑说是成员都很胆小，没有人敢说离队，所以一直维系至今；队友银赫随即附和：“他们太爱骂人了，聚会时某个成员暂时离开座位，其他人就会群起攻之，所以无人敢离开。”还是神童较实际，提到SJ续约在即，“希望可以加薪”。

下个月3日Super Junior将前来新加坡室内体育馆呈献“SUPER JUNIOR WORLD TOUR——SUPER SHOW 9：ROAD”，时间是下午3时，票价从$198起，即日起开始发售，可前往全岛SingPost购买，热线3158 8588，网址www.ticketmaster.sg。