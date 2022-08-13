Beckham长子首回应婆媳不和传闻 果然婚纱惹的祸

8月11日，David Beckham（贝克汉姆）长子Brooklyn（布鲁克林）婚后，名字中间加上了妻子的姓氏，一度引起热议，但他的太太和家婆却爆出婆媳不和。

婚后看起来成熟不少的他，日前接受专访，首次正面回应“婆媳不和”传闻。他称妻子Nicola（妮可拉）告诉他，传闻应该是起源于她在婚礼上没有像之前计划好的那样，穿家婆Victoria（维多利亚）设计的婚纱。他说，并非是她不想穿，而是维多利亚的工作室做不到，所以才不得不重新改变方案。他引述太太的话说：“她没有说不让我穿，我没有说我不想穿。”

据悉，维多利亚当时的设想是让参加婚礼的所有亲近的女性，都穿上她自己的同名时尚品牌的礼服，其中包括爱女、闺蜜、母亲以及次子的前女友等，但这样的工作量似乎太大了。

Brooklyn谨慎地回应说：“据我了解，他们（媒体）总是会愿意写那样的东西，他们总是试图让人们感觉失望。但是，我们每个人都很好、很融洽。”

Nicola Peltz Beckham（左图）日前晒流泪照。Brooklyn Beckham最近接受访问，不回避婆媳关系。（取自艺人IG）

Nicola晒哭红眼睛照诉苦 网民分两派吵嘴

6日，Nicola在社媒晒出两张哭红眼睛的照片，并配长文讲述自己的苦楚。

“有时候，我发现自己很难表现出悲伤的一面。与7个兄弟姐妹和非常坚强的父母一起长大，这让我变得压力极大，他们绝不会允许别人让我失望或伤害到我。这自然让我给自己包裹上厚厚的外壳来保护自己，尤其是在这个行业。好吧，我们都有这样的时期，有人让你感觉很糟，被伤害了也没关系。我只是想写点东西，因为我从来没有在这里展示过我的另一面。我想展示我的这一面，我非常爱你们，非常感谢你们的支持。当你们在我的页面上友善地关心我的时候，我想让你们知道，我都看到了，我都听到了，这对我来说意义重大。”

Nicola还给自己红肿的眼睛出示一个特写，似乎是要证明自己真的哭过。

Brooklyn第一时间在评论区给妻子送上安慰：“你有着最善良的心灵，我非常非常爱你。”更附上五颗爱心，似乎非常急迫地想表达自己的立场。

Nicola没有像以往一样立刻就和丈夫互动，后来又发动态，感谢网民的安慰和评论，还晒出与父亲的拥抱照。

有趣的是，网民却在评论区争吵了起来。支持Nicola的网民向Brooklyn喊话：“告诉你的妈妈管好自己的事情。她过去操纵你的爸爸，叫她离孩子们远一点。”另一边的阵营也不甘示弱：“问题不在于Beckham一家，而是Nicola的家人。”并教训Brooklyn：“没有你的父母你什么都不是，你的心里现在只有妻子，没有家人，你的爸爸妈妈真的很可怜！”

这些评论让Nicola与家婆关系不合的传闻更甚嚣尘上。

Beckham婚礼成Peltz家族主场 新郎家人座位太偏

今年4月9日，23岁的Brooklyn迎娶27岁的Nicola，对方是金融家Nelson Peltz（纳尔逊佩尔茨）的女儿，Peltz家是Beckham家财富的四倍。

婚礼在Peltz家的族豪华庄园举行。知情人透露，Beckham一家的座位非常不起眼，婚礼成了Peltz家族的主场。报道称，这令Victoria的自尊心大受伤害。

Nicola与Victoria在社媒上已经有两个多月没有互动，互不点赞和评论。儿子与儿媳也缺席了这期间Beckham一家所有的度假旅程。另外，就连父亲节、母亲节以及父母结婚纪念日，Brooklyn都没有发文送祝福。

Brooklyn想开酒吧卖酱汁 “不踢球辜负家族名字”

目前，Beckham一家在迈阿密度假，距离Brooklyn婚后所住的家族豪华庄园只有100多公里，但他们并没有见面。

在最新的采访中，Brooklyn说，自己已经长大了，需要一种不依靠父母的独立生活。他刚好非常喜欢厨师的职业：“我完全是自学成才。”他还计划经营酒吧，打造自己的酱汁品牌。

谈及没有子承父业踢足球，Brooklyn有些遗憾。他曾经与英超旗下阿森纳俱乐部签订过一份一年的正式合同，甚至还在一场慈善比赛中作为爸爸的替补登场亮相，但最终因为实力不济提前离开。“我爸爸并不难过，因为他说，我只是希望你快乐。但我当然很难过，你们知道从我2岁有记忆开始，足球就是我全部的生活。”Brooklyn认为自己很对不起爸爸，甚至辜负了“Beckham”的名字。

他又说，他和妻子非常相爱，已经计划有自己的小孩。连名字都计划好了：“小Peltz Beckham”。“我一直对我的妻子说，我等不及要当爸爸了，但我也会告诉她，只要你愿意。”

Brooklyn经常问太太，第一个孩子会是男孩还是女孩，Nicola认为会是一个男孩，“我们不打算在明年生孩子。但我们希望有一天能拥有一个大家庭，属于自己的家庭，我们也很想领养孩子。”