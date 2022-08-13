男团ESO恶搞EXO引争议 假的“王一博易烊千玺还有林俊杰”

中国一群网红组成男团“ESO”，起初在影音平台模仿著名韩团EXO走红，最近甚至推出专辑、录制节目，有意要正式在娱乐圈出道。网民从原来觉得他们有娱乐性，逐渐变成反感，认为他们靠蹭热度走红，恐怕会带起娱乐圈不良风气。

ESO成员包括鹿哈、黄子诚、王二博、林俊绝、权酷龙、王俊卡、易烊干洗等人，从艺名到造型都刻意模仿亚洲当红的艺人，包括从EXO出身的鹿晗、黄子韬，中国组合TFBoys的王俊凯、易烊千玺以及权志龙（G-Dragon）、王一博等中韩艺人。连本地的林俊杰也无法幸免。

不只模仿造型，ESO成员还会为了考驾照之类的事情宣布暂时退团，恶搞偶像圈的状况，娱乐效果十足。

网民起初也以娱乐角度看待ESO，但随着团体开始准备正式出道，网上的风向渐渐转变。日前有粉丝帮鹿哈报名参加综艺节目，网民开始骂个不停，批评“别蹭了，再蹭就不礼貌了”“真的看不惯这种人，窃取流量变现，还扮丑抹黑鹿晗的形象”。不过也有网民说：“我被林俊绝和易烊干洗这名字逗笑了”“再来个吴一烦就好了”。

ESO成员（各图左位）模仿当红艺人：GD（上图左）、黄子韬（上图中）、鹿晗（上图右）、王俊凯（下图左）、王一博（下图中）、易烊千玺（下图右）。（互联网）

对此，鹿哈发文澄清自己也不知道是谁帮忙报名的，“其实我从来都没有想和鹿晗去比较，我也知道比不了，我只是个赝品，我都懂。”他希望大家把他当个小丑看待就好，只是个逗大家开心的存在，别因为他模仿鹿晗而生气，“只是一个名字，我也没有传递负能量呀，我也没说过鹿晗不好啊！”

对于网民酸他靠模仿蹭热度才走红，鹿哈也反击：“不是所有模仿者都会有收获，为什么要酸我呀？如果我没有成功，你们也不会酸了，不是吗？说我宣传让别人也模仿，那你也可以模仿呀，你能成功吗？你模仿会有人看吗？”他认为自己不偷不抢，没有违法犯罪。

鹿哈也不认为ESO是山寨团体，不觉得模仿很丢人，“如果没有这种方式，你们也不会知道我们。”

据说团里还有个成员模仿女演员古力娜扎，自称“古力哪吒”，不过因为长得不像，直接被大家忽视。