鬓边不是海棠红（首播）

Hub都会台（星和Ch111/825）下午5.00

黄晓明、尹正、佘诗曼主演，讲述1930年代的北平，名伶商细蕊与热血商人程凤台因戏结缘，相惜相知，两人在梨园百态和战火动乱中并肩奋斗，坚定振兴京剧的信念，并以身救国。故事感人，服装道具讲究，饰演名伶的尹正举手投足全是戏。

原色

8频道 晚上10.30

新加坡基因组研究院针对5000名新加坡公民的DNA进行测序，创建全球最大的亚洲人基因组数据库。研究结果显示，华族、马来族和印度族，这三个种群之间有很多的交集，从生物学上来说，新加坡人其实都有血缘关系。共同的生物学特性，是否意味着我们有共同的历史？原住民和移民能成为一体吗？在不断转型的城市里，社区的根能稳固生存吗？

攀龙附凤

Ｕ频道 晚上9.00

泰剧。娜美和罗杰摊牌并提出离婚。罗杰因为网络传出珊迪和兰熙为他起冲突的影片而影响生意。兰熙在秋密夫人面前说罗杰的坏话，让秋密夫人出面接罗杰去律师楼签离婚协议。罗杰不打算娶兰熙，沐姚伤心。

警醒 Jolt

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上11.00

保镖琳蒂（Kate Beckinsale饰）邂逅心动男子，男子却意外遇害，她决定不计代价找出凶手，然而警方竟将琳蒂视为该案的头号嫌犯。