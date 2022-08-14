“冷处理”MIRROR演唱会意外 主办单位被批“龟缩”

（香港讯）男团MIRROR红馆演唱会7月28日发生严重事故，巨屏坠下，击中两名舞蹈员，其中李启言（阿Mo）仍在深切治疗部留医，情况危殆，另一伤者张梓峰（阿峰）伤势相对较轻。事故发生逾半个月，主办单位大国文化和MakerVille的“冷处理”手法受外间非议，直至12日才再发声明，但也未能释除公众疑虑，时事节目主持陈志云更以“龟缩”形容这声明。

陈志云的网上频道《时事短评》论“MIRROR事故处理有多失当？”他指事件后经纪公司MakerVille没有面对群众，整个管理团队彻底在大众视线消失，公司似陷入静止状态。

陈志云理解主办单位低调的原因，是政府调查未有结果前会忧虑法律效果或律师团队的建议，但法律以外，情理上也有应该做的事情，不谈赔偿，但可以恩恤，或对公司内部文化与运作的检讨。避开公众视线并非选择，外界不会因为此而将事件抛诸脑后。

此外，他认为MIRROR也是受害者，承受很大压力，应让他们见传媒跟公众见面抒发感受，也让关心的镜粉知道他们的情况。他希望相关管理层能够有智慧去善后与处理危机。

12日晚间MakerVille再发声明，其中“此次演唱会主要是透过一家舞蹈工作室与舞者合作”，陈志云回复《明报》时说：“要那么多人催促才出一份那么简单的声明，一份未能够就相关问题有清楚表态的声明，依然令人觉得不是很满意，不过都好过没有； 仍然可以用‘龟缩’来形容。”

陈志云在网上频道中评论MIRROR演唱会事故的处理方式。（互联网）

受伤舞者颈部以下无法移动

受伤舞者阿Mo至今仍在医院治疗，他的牧师父亲14日发出第三封代祷信，透露阿Mo各项治疗都能按医疗团队的进度及评估进行，也开始掌握沟通的技巧，同时感谢阿Mo女友苏芷晴（So Ching）耐心的陪伴和照顾。

So Ching这几天透过社交平台IG抒发对男友的思念，也为彼此打气，她心疼说：“辛苦你了。我能做的只有陪伴和照顾。一起努力吧！”她还分享手机上行事历，上面标记“韩签证”、“飞”、“Trip”（旅行）等，透露小俩口原本这个月要飞到韩国玩，她写下“我相信我们之后可以做到所有事”，有信心等男友康复再来实现这趟爱之旅。

据悉阿Mo受伤后动了三次手术，他因头部受到撞击，有脑出血、颈椎第4及第5节爆裂移位，院方在7月28日连夜紧急动刀，紧接着29日进行约八小时的颈椎手术，本月6日则完成气管造口手术（气切手术），不过他颈部以下仍然未能移动。

他的父亲在代祷信中表示，“我们家人需要更多的空间面对启言的治疗，感谢各方的关怀，我们不会在公开场合发表启言的状况。请为我们继续恒切祷告，启言能有精神体力面对各项密集针对性质的治疗。”