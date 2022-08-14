爱公仔成痴 汪东城买两层楼安置宝贝

（台北讯）汪东城爱公仔成痴，他收藏了快10年，估计拥有大概五六千个大大小小的公仔，还买了两层楼房安置宝贝。

他接受《自由时报》受访时提到自己的最爱是漫威的“神奇女侠”和《格斗天王》中的“不知火舞”，甚至暱称她们是他“宅男世界的老婆”。汪东城强调他买的都是正版授权的限量款，其中“不知火舞”当初以近20万台币（约9200新元）购入；而神奇女侠的半身款公仔，三年前以超过3000美金（近4100新元）购入，如今市价已涨了好几成。

但这两个都不是他买过最贵的公仔，他苦笑说：“最贵的还在路上。”原来他去年订购了《福音战士》2米多的大型公仔，“一开始付订金25万（约1.4万新元），我以为这就是总价，没想到助理陆续要我付中款、尾款，加总起来那只公仔快90万台币（约4.1万新元），连我自己都吓坏了。”他以往买过最贵的50万（约2.3万新元），也是他认为公仔价格的极限了。

“神奇女侠”公仔是汪东城的“老婆”之一。（互联网）

希望未来女友一起组装公子

虽然“公仔梦”得到满足，但感情方面，40岁的他已空窗5年，汪妈妈急着想抱孙子，曾对他抱怨，要他不要一天到晚玩公仔，甚至还撂狠话说：“公仔是能帮你生小孩吗？”让他哭笑不得。

汪东城还透露妈妈曾安排相亲，后来他得知要跟相亲对象到山上农场度假3天2夜，立刻使出浑身解数，找出各种理由推托。

问及挑选另一半的条件有哪些？他仍把公仔摆第一，希望女友能跟他一起开箱组公仔，还不会嫌公仔看起来都一样，但他强调会先买礼物给女友，再买想要的公仔。