新剧演拳手 姚彣隆爱上泰拳

姚彣隆继《你的世界我们懂》饰演暖男好爸爸后，再接新剧《黄金巨塔》并再次饰演爸爸一角，不过“新爸爸”是一个酒鬼梅有勇！梅有勇原本靠教泰拳为生，但在一次地下拳时被对手打伤，女儿梅小希（何盈莹饰）还落入集团手里，有勇以为自己害了女儿后，成了酒鬼。

对于没有武术底的姚彣隆来说，剧里需要饰演专业的泰拳手是他面对的最大挑战。

那泰拳目前练得如何？

“基本的动作和感觉没问题，像是踢脚、打拳，因为已经练了三四个月。但是在于体力方面能够撑多久，这个对我来说还是一个很大的挑战。”姚彣隆星期六（8月13日）接受《新明日报》访问时说。

姚彣隆也说，本身对泰拳有兴趣，不过练泰拳相当辛苦。

“一开始练得我都快哭了！不过我发现练了几堂课后，人变得比较精神，整个人的自信心也很强！所以我开始很喜欢泰拳了，我相信就算拍完戏后，我也会经常去练习。”

在《你》饰演的角色是个没运动，有点胖的中年大叔，但新剧却是专业拳手，如何在短时间内塑造身型？

“其实我没有刻意去塑造身型，在拍《你》的时候我就开始接受训练。当我练完第一堂课，整个身型就已经开始塑造出来了，所以当回到剧组拍《你》的时候，导演就问：‘为什么你的感觉（中年大叔的形象）不见了，很像一个model？’”

对此，姚彣隆说，在那段期间需要掌控好自己的体态，“练归练，但是那部剧《你》的角色（型像）也要掌握好。”

由于无法在短时间内变得很瘦，姚彣隆就尽量让自己变得强壮，好让整个精神状态和型体到位！

《你》剧会否拍续集？

《你的世界我们懂》已播完大结局，但观众意犹未尽，纷纷敲碗要求原班人马再拍续集，对此，姚彣隆说：“如果故事有把将角色发展得更好，确实有（拍续集）的可能性，例如可以让剧里的年轻人进入他们各自的感情生活、我跟妈妈（黄碧仁饰）退休以及如何度过孩子长大后的生活。”

与爱女关系像朋友

姚彣隆与爱女。 （受访者提供）

除了演艺事业，姚彣隆也在马来西亚新山经营“新煌亭”餐馆，他说疫情限制措施开放后，客源已经回流，生意不错。

有打算扩展餐厅的生意吗？

姚彣隆说：“应该比较难，我比较想尝试一些不同的行业，希望到处去发展，生意可以遍布不同的国家以及行业领域。经过了疫情，我觉得很多东西不能做一个行业就从头做到尾。”

除了事业拥有一番成就，姚彣隆在现实生活中也有一个美满的家庭，他还不时在社媒上分享与女儿的互动。

姚彣隆说：“我在女儿面前比较不像爸爸，我们更像朋友。她心情不好讲话也会跟我大小声，开心的时候也会跟我分享。我本身也很喜欢小孩子，所以我就会投入她的感觉跟她谈学校的东西、问问她的朋友怎样，我觉很像小孩子那样跟她聊天。”也因此，姚彣隆和女儿无所不谈。

姚彣隆也说，如果女儿犯错夫妻俩不会直接责怪，而是采用以身试法来教导女儿。她说：“例如她欺负朋友，那天和她吃饭，我就会欺负她，然后她不开心我就会跟她解释：‘你现在不开心，你的朋友当时（被你欺负时）也一样不开心。’”

提到婚姻保鲜，姚彣隆说：“做回自己，互相体谅以及给予彼此很大的空间，其实我和太太都很自由的，无论在情绪上或行为上，我们都没有干涉对方，并希望对方好，能在一起相处。”