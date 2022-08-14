为拍戏七度隔离 吴岱融未能回新

为拍戏隔离七次，吴岱融搭档影后惠英红新片《我的非凡父母》登中外电影节，叹说暂不能回新！

“一回新再飞中国又得隔离，前前后后因拍戏来去都隔离了七次！”吴岱融受访时告诉《新明日报》。

习惯了吗？“习惯不了，困在房间里，除了看手机就是吃东西。最多在有限的空间做做运动，要是发生什么事都没人知道，其实也很危险。”

岱融透露，前阵子从北京飞广州，由于他在广州也有房产，打算回去陪老婆，不料因机上有乘客确诊，殃及池鱼，“我又被关14天！”太太与他同一屋檐下，也得被“关”，天伦乐成了“隔离日”，甚至影响工作，岱融感叹疫情打乱人类生活节奏。

岱融星期六（8月13日）才与影后惠英红、女星吴千语为温情片《我的非凡父母》（香港片名：《一路瞳行》）出席北京国际电影节。

《我》片以新晋导演朱凤娴的原生家庭故事为蓝本，故事讲述父母失明，诞下视力健全的女儿，女儿长大后深觉只是父母的“盲公竹”，对家人又爱又恨。

据悉，《我》除了北京国际电影节，也获邀意大利乌甸尼远东电影节，岱融说“那是要带纸巾入场，赚人热泪的电影。”

岱融首次挑战演绎盲人，“必须闭着眼睛演戏，很靠感觉，人物瞎了很多年，对于周遭环境必须很‘习惯’。”也因此，岱融绝对不能流露“不太适应”的表演形态，失明人士的小动作须揣摩得细微，这就很有难度。

“夫妻失明，要带大孩子特别困难，比如看医生给孩子吃药……生活琐事都必须克服，片中的妈妈通过女儿的一双眼睛去处事，但女儿大了想拥有自己的生活空间，母女之间就有了摩擦。”

岱融诠释的失明丈夫就是“和事佬”，个性带点搞笑、懂得随遇而安，他与影后惠英红已是三度合作，之前是《欢乐英雄》《恋爱世纪》（舞台剧）。

搭档惠英红，他赞叹：“很拼搏的一个人，她戴着隐形眼镜演绎失明妇，我们在旧式房子拍戏，夏天很炎热，特别容易流泪，但她的表现非常专业，演出每个角色都会付出全力，前阵子看到惠英红走秀，尽管年纪大了，但keep得很fit（健美）。”

《我》片中国8月26日放映，香港则以《一路瞳行》片名安排在9月15日上画。

除了《我》，岱融也为另一部电影《心里美》演绎一名“校长”，演员有王浩信，岱融这个“校长”与当老师的“女儿”余香凝因教育理念不同产生矛盾，是一部亲情伦理片。

岱融是好戏之人，形象亦正亦邪，站出来架势足，故星运亨通。目前香港热播的《痞子殿下》，他也参演一角，笑说角色令人很开心，疫下特别能消除郁闷。

他也投入另一部剧《纵横芯海》，搭档大咖黄晓明，《纵》改编自2021年初的长篇小说《月光密码》，故事讲述中国海外学子回归之后，投身中国芯片产业热血奋斗的故事，岱融演一名“投资者”，问起与黄晓明的合作印象，他说：“记性很好，也是一名很淡定的演员。”

岱融片约一部接一部没停，太座锺叔慧会否也心痒痒想拍戏？

“不会，除非好角色才考虑，她暂时都只是当‘跟得夫人’。”宠妻的岱融笑说。