《你的世界我们懂》商场谢观众 “天才”说“哈喽”粉丝乐翻

九点档电视剧《你的世界我们懂》星期五（8月12日）落幕，名为“感谢你懂我见面会”的答谢观众活动于星期天（14日）下午1时在淡滨尼Tampines 1商场举行。有粉丝早上8时许就到现场霸占台前“风水位”看偶像；接近中午12时，商场五层楼聚集人潮围观；下午1时，歌手林健辉上台演唱温暖人心的剧集主题曲《你的世界》。

“郑家”的黄碧仁、姚彣隆、许瑞奇、洪凌和宗子杰以及“洪家”的向云、黄振隆、曾诗梅和杨志龙随后亮相。黄碧仁一上台即对观众说：“很久很久没有这么大的一个场合，我真的非常的感动，你们好吗？”

徇众要求下，许瑞奇秒变角色“郑天才”向现场观众问好。他举起右手、眼睛一眨一眨，说了一句“哈，哈喽，我是郑天才”后，台上演员与观众一起欢呼，掀起活动高潮。姚彣隆说，他一听到“郑天才”说话，觉得感动。

许瑞奇在《你的世界我们懂》交出亮眼成绩单，被问接下来要如何突破自己？他答道：“我没有想那么多，（接下来会）以平常心表演，有压力的话，可能不能表演好。”

《你的世界我们懂》演员亮相，商场五层楼聚集人潮围观。（蔡欣盈摄）

黄振隆感受“当王嘉尔”

“大姐”洪凌说：“谢谢大家今天抽空来到这里，看到这么多人，真的很感动，也要谢谢大家喜欢我们的戏。”“哥哥”宗子杰说：“这部戏真的不只是一部电视剧，它也是一个很好的教材。希望大家看了这部戏后，能为这个世界带来多一点爱，更加了解身边人的世界。”

黄振隆最幽默，他笑说：“看到这么多人来这里支持我们，让我感受到（当）王嘉尔的感觉。最近有人群的地方，就有王嘉尔嘛，没有想到我们这里也有这么多人哦！”

许瑞奇IG粉丝增近7万人

《你的世界我们懂》7月18日在8频道首播，环绕“郑家”与“洪家”的温馨亲情故事赚人热泪。年轻演员于剧中的表现受到瞩目，尤其是饰演自闭儿“郑天才”的许瑞奇。

记者在剧集播出一周后，到许瑞奇的社交媒体Instagram（IG）查看粉丝人数，当时人数为54万9000，截至8月14日下午3时，他的IG粉丝人数为61万7000，多了6万8000人。

“郑家爸妈”感性留言

剧集落幕隔天，“郑家爸妈”姚彣隆和黄碧仁在社交媒体写下感想。

姚彣隆说：“落幕了。20集的戏剧牵动了无数的心灵。郑家成员带出了这个家庭的喜怒哀乐，拍的时候天天在一起，拍完了各自去寻找各自的人生。我们的人生何尝不是这样？郑家不能每天9时再陪大家了，愿大家都可以乐观、开心、勇敢、自信地去面对不同的人生和挑战。爱永远都在你心里，付出了就能找到爱。大家加油。”

《你的世界我们懂》8月12日落幕。（摘自艺人社媒）

黄碧仁感谢观众给予的支持，她说：“整个制作过程，我们采用了自然、真实和诚恳的方式把角色和剧情呈献给大家。我也感受到观众也是很用心去观赏和体会整部剧，所以才会对我们依依不舍。这让我十分感动！”

她希望这部戏让观众更了解特需人士与他们的家人，“同时给予他们多一些体谅、耐心和包容，让他们能更好地融入这个社会，帮他们去掉一些负担和压力，使他们的生活更美好。我们都能为社会尽一份力，打造一个更优雅更美好的新加坡。”

姚彣隆已入组新剧《黄金巨塔》。至于黄碧仁，由于她的小女儿今年考小六会考，她会尽力陪伴女儿备考，暂不接戏。