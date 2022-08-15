本土天王李国煌 进军NFT

本土天王李国煌创办的公司金刚媒体，将在本月推出首个NFT项目 –KONG COLLECTIVE。

随着周杰伦、JJ 林俊杰等各大流量艺人晒出自己专属的NFT(非同质化代币)，由李国煌创立的公司金刚媒体也跟随未来的大趋势，踏足元宇宙 (metaverse)，推出首个NFT项目KONG COLLECTIVE，也是金刚媒体在虚拟经济体系中的全新尝试，结合现实与虚拟的娱乐新体验。

KONG COLLECTIVE是一个数码收藏品系列，创意灵感来自金刚媒体的标志。它也可兼作亚太区娱乐公司金刚媒体的终身会员通行证，持有者将获得独特福利和难忘的体验。

每一个NFT都有一套独特的特质，并可以为持有者解锁不同、独家的奖励、空投和福利。李国煌向《联合早报》透露，KONG COLLECTIVE作为现实和虚拟世界之间的桥梁，拉近粉丝与艺人之间的距离，“NFT 持有者可以从金刚媒体生态系统中受益，例如与艺人的近距离接触、出席电影首映礼，预购秒杀演唱会门票等优惠。”

他说，KONG COLLECTIVE的首个NFT系列作品预计在今年8月底分成两个阶段依序推出，总发行量为444个，此数字也是李国煌的幸运号码。

李国煌希望利用区块链生态与趋势将其已涉及的商业布局更完善，同时也能开拓更多未知的可能性。他相信，全球经济将继续日益数码化。区块链技术、Web3、NFT 和虚拟世界呈现出新的有趣用例，并将对娱乐行业的未来发挥革命性的作用。