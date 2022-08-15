斥巨资拍科幻片票房失利 古天乐落下男儿泪

51岁的香港影帝古天乐监制及主演的科幻动作片《明日战记》最近在中国上映，却传出票房不理想，他宣传时忍不住落泪的消息。
《明日战记》的官方抖音星期六（13日）上传一个视频，透露古天乐在宣传活动上看似开心，但其实在活动开始前，他已得知电影票房表现不佳，情绪非常低落。视频中，古天乐低头看着手机内容，抿着嘴的他似乎想说什么，但最后全咽进肚子里。随后，他现身影院，面带微笑，礼貌地向现场影迷挥手致意。他似乎被现场气氛触动，忍不住拭泪。
视频字幕写道，“别人只看到他表面有多开心，只有我知道他背后有多痛”“这世界就是这么残酷，努力10年就是没有回报”等句子。电影官方小编表示，“这是古天乐非常在意的一部电影，他不想用很多功利的话去让大家买票，他用自己的真诚与观众沟通。这就是古天乐的魅力和倔强。”
据中国媒体报道，《明日战记》最新票房达3.5亿人民币（约7千万新元），但古天乐电影投资额高达3.9亿元（约7900万新元），似乎连收回成本都很有难度。而同期上映的低成本科技喜剧电影《独行月球》票房已超越该片。
古天乐曾提及拍摄电影的艰难，“拍一部科幻电影是非常困难的，需要很多钱、很多时间，但是这是我的梦想，一定要坚持下去。你们喜欢就去介绍给别人看，不要让我觉得，我是孤独的一个人！”