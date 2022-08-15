斥巨资拍科幻片票房失利 古天乐落下男儿泪

51岁的香港影帝古天乐监制及主演的科幻动作片《明日战记》最近在中国上映，却传出票房不理想，他宣传时忍不住落泪的消息。

《明日战记》的官方抖音星期六（13日）上传一个视频，透露古天乐在宣传活动上看似开心，但其实在活动开始前，他已得知电影票房表现不佳，情绪非常低落。视频中，古天乐低头看着手机内容，抿着嘴的他似乎想说什么，但最后全咽进肚子里。随后，他现身影院，面带微笑，礼貌地向现场影迷挥手致意。他似乎被现场气氛触动，忍不住拭泪。

视频字幕写道，“别人只看到他表面有多开心，只有我知道他背后有多痛”“这世界就是这么残酷，努力10年就是没有回报”等句子。电影官方小编表示，“这是古天乐非常在意的一部电影，他不想用很多功利的话去让大家买票，他用自己的真诚与观众沟通。这就是古天乐的魅力和倔强。”

《明日战记》官方抖音上传视频揭露古天乐在宣传活动前已得知票房成绩不佳的消息。（图/互联网）

据中国媒体报道，《明日战记》最新票房达3.5亿人民币（约7千万新元），但古天乐电影投资额高达3.9亿元（约7900万新元），似乎连收回成本都很有难度。而同期上映的低成本科技喜剧电影《独行月球》票房已超越该片。

古天乐曾提及拍摄电影的艰难，“拍一部科幻电影是非常困难的，需要很多钱、很多时间，但是这是我的梦想，一定要坚持下去。你们喜欢就去介绍给别人看，不要让我觉得，我是孤独的一个人！”