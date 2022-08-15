当防癌大使 容启航遗憾一件事

阳光帅哥容启航当上新加坡防癌协会大使，热心公益，并将极力专注事业，他说：“不让不开心的事困扰自己！”

启航于今年5月28日正式受邀当上防癌大使，他个性低调，星期天（8月14日）难得受访，告诉《新明日报》，祖父就是肺癌患者，“我从小就跟祖父关系很亲密，他很疼爱我，常带我出去玩、出去吃，但我发现他一直咳，后来被诊断出患上肺癌，抗癌那个阶段，他非常辛苦，后来他病逝，很遗憾，我长大了，再也没有这个机会，让祖父亲眼看到我大学毕业、拍电视剧甚至电影……”启航渴望能让祖父一起分享他在学业与事业上的成绩，但祖父都看不到了。

透过防癌大使身份，启航希望呼吁公众更清楚意识到健康的重要性。

“我希望能激励年轻人改变生活方式，过上健康、无烟的生活。”启航以身作则，不烟不酒。

热心公益的启航也到本地中学与初院，以公众人物身份向莘莘学子传递正能量，为他们打气，切勿轻易放弃梦想，要朝向自己的目标奋进。

为纷争闹上庭 “不让不开心的事困扰自己”

最近，与李凯馨的纷争闹上法庭，14日当记者问起，启航很有礼貌地表示不便多谈：“这事情已经告一段落，成为‘过去式’了，我不会再让不开心的事困扰自己，会努力专注于事业，为支持我的人交出最好的成绩。”

启航坦言，这事也让他看到很多粉丝、朋友都在关心他、支持他，言下充满感恩之情。

有女粉丝示爱

启航带有拼命三郎个性，他不讳言，事业对现阶段的他而言最重要，问起理想女友，他说：“真诚、善良，相处有默契（外形呢？），也不必说太漂亮，不化妆时，素颜也可以看。”

年龄上限呢？“相差五岁可以，若比我大10岁的姐姐恐怕不行，我没那么早想结婚生子，对方若比我大很多，要等我，对她就会很不公平，我不想对不起人家！”

他不讳言有女粉丝示爱，但现阶段会保持安全距离，“事业第一，没时间去谈恋爱了。”

由于《女兵外传》，启航这个帅气军官人气高涨，他感恩梁志强栽培，大赞梁导“尊重演员、给予很多自由发挥的空间，虽然经常临场改剧本对白，但笑果惊人，是个让人合作起来很舒服的导演。”未知梁导贺岁片《猫山王》会否再次相中启航参演？启航闻言，一阵“哈哈哈”之后，并没多说。

连续接拍华语电影，虽已通双语，启航更积极学习华语，除此之外，也上了两三个月的韩语课程，打趣是否要飞韩国发展，他笑说：“没有想到那么远。”

启航曾签约新传媒一年，参演了《大大的梦想》，但今年已恢复自由身，他感恩新传媒提携，因拍本地剧提升了人气，“我现在不年轻（25岁）了，还有很多梦想希望尝试，希望能参演更多国外作品。”

愿为好剧本“牺牲色相”

其实启航需要的，也正是一个可以发亮的机会。

希望挑战什么角色？意外听到他说：“霸道总裁，有点凶那种，哈哈哈。”

若有好剧本，会牺牲色相，敢敢“赤裸示人”吗？

“要看剧本，不是为了卖弄色情、不是为了脱而脱，角色真的有必要那么做，我会当艺术来表现，不会抗拒。”启航说。

其实，拍戏之外，启航能弹吉他、打鼓，具音乐创作才华，透露已创作三首歌曲，包括情歌，9月将参与圣淘沙的慈善演出。