自曝心理健康亮红灯 “蜘蛛侠“汤姆霍兰宣布暂退社媒

（综合讯）26岁男星“蜘蛛侠”汤姆霍兰（Tom Holland）凭漫威《蜘蛛侠》（Spider-Man）系列电影在全球走红，还因此与女星辛蒂亚（Zendaya）结缘相恋，可谓事业、爱情两得意。然而，他日前突然宣布自己将“暂退社交媒体”，并透露网上的流言蜚语对他的精神状态带来极大的负面影响。

他表示，自己需要一段沉淀的时间，才选择将社交媒体的应用都删除，但同时也呼吁粉丝切勿担心，“感谢大家的爱和支持，我爱你们，我也很快就会和你们再见。”除了提到自己将暂退各个社交媒体，汤姆霍兰亦不忘分享公益活动，呼吁网民若有能力，可以透过购买衣服的方式，资助慈善机构平台，为有需要心理健康辅助的孩童出一份力。

曾挨批演技差 2年前删过一次IG

汤姆霍兰是童星出身，19岁就成为史上最年轻蜘蛛侠，首次亮相是在电影《美国队长3：英雄内战》（Captain America: Civil War）。随后，也在荧幕上与多名大咖一同作战。不过，汤姆霍兰同时遭受不少质疑，有观众就批评他演技差、不够格、形像不符等，而他在2年前就曾经删过一次IG，如今他再自曝心理状况亮红灯，粉丝则留言安慰他：“身体健康最重要，我们一直都会在这里的！”