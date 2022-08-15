陈可辛将接管MIRROR经纪公司？吴君如否认传言

香港男团MIRROR上个月底的红馆演唱会发生严重事故，舞者李启言（阿Mo）至今仍留医，情况危殆。8月初有传言指MIRROR经纪公司Makerville的行政总裁鲁庭晖将辞职，接任人是著名导演陈可辛。吴君如星期六（13日）出席活动时否认了该传言。

据香港媒体报道，吴君如出席电影活动时，被问到另一半陈可辛是否会接手鲁庭晖出任Makerville的行政总裁。吴君如立即否认传言，认为那个说法很离谱，因为陈可辛未曾涉足电视圈，没有任何相关的经验，“陈可辛的才华是在电影方面，所以都是谣传！”她更透露自己并不赞成陈可辛加入Makerville当高层，“我当然想他拍戏，他是我的军师，家长式鞭策我，帮我好多。”

吴君如曾与吕爵安（右）一起合作电影《阖家辣》。（图/互联网）

吴君如曾与吕爵安（Edan）一起合作电影《阖家辣》。她被港媒问及是否有安慰Edan，她说Edan很坚强，不需要特别去安慰他，但整个团队都十分支持他，未来电影开拍续集的话也会继续找Edan出演。吴君如认为旁观者不方便多说什么：“他们也有很多难处。没有人想要悲剧发生，希望事件中的伤者尽快渡过难关，各方面有圆满结果。我只能在这边支持，这12个小朋友受香港人欢迎，是未来香港人才。突然发生这种事，让他们沉淀一下。”