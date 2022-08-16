欧菁仙庆47岁生日 陆续在巴黎接待圈内人

（综合讯）旅居巴黎的欧菁仙4月底住家遭洗劫，她在社媒透露心情跌入谷底，也暂停为《联合早报》撰写《台前幕后》专栏。经过几个月的心情沉淀及亲友的送暖鼓励，欧菁仙的心情似乎已恢复，陆续在社媒分享开心的聚会照，8月4日七夕，正值她的农历生日，欧菁仙大啖海南鸡饭。

8月13日迎来47岁生日，欧菁仙穿着一身红在IG上传捧着生日蛋糕的庆生照，她透露这是自己第一次在巴黎过生日，感谢当地好友陪伴，她过去的8月份都会回新，今年例外。她也发贴文感谢母亲的养育之恩，透露母亲经历了整整16个小时才生下自己，“她把所有的才华都传给了我，她使我成为才华洋溢，既能唱、能跳、能演、能主持的才女。最重要的是我遗传了她的幽默感。”欧菁仙上传母亲祝福她生日的短信截图，母亲还为她烘焙了生日蛋糕，欧菁仙问“真的是给我的吗”，母亲幽默回应“可是是我吃”，欧菁仙则回了翻白眼的表情符号，母女互动像闺蜜好友。

童缤毓欣赏巴黎铁塔灯光秀“闪了3次”

另外，欧菁仙7月29日在IG分享与前艺人李锦梅的合影，有感而发：“今晚的晚餐唤起了我对加利谷山黄金时代的回忆，我深深地铭记在心。”近日曹国辉、姚懿珊、童缤毓等艺人为开拓带货直播的欧洲市场到访巴黎，欧菁仙得知他们到巴黎后，特地订了坐落在巴黎铁塔附近的餐馆，邀请大家一起聚会。童缤毓透露自己留意到巴黎铁塔每隔1小时就会闪灯，结果当晚“闪了3次”，可见大家的话题聊不完。