传王浩信陈自瑶正式离婚

（香港讯）传王浩信和陈自瑶（YoYo）正式离婚，11年夫妻情已断。

王浩信和陈自瑶于2011年结婚，婚后育有女儿王靖乔。两人近年屡传婚变，就算同场也被拍到貌合神离，最经典是2021年王浩信夺得TVB视帝时，YoYo被拍到面无表情，而他们出席活动提起对方时，都显得相当避忌。

星期二（16日）有杂志报道称两人正式离婚，将共同抚养10岁女儿。据知，两人曾尝试挽救婚姻，甚至求助婚姻辅导员，但始终未奏效。针对离婚消息，YoYo经理人回复传媒时只说：“不清楚。”

王浩信和陈自瑶在2008年因拍摄《野蛮奶奶大战戈师奶》结缘，拍拖3年后于2011年奉女成婚，女儿靖乔隔年4月出世。拍拖及女儿出世初期，两人不时出双入对晒恩爱。

当年他们选在2011年11月11日早上11时“8条 1”大旺日举行婚礼，但婚前两天王浩信被拍到亲自接送女模谢芷蕙，并在其家中逗留超过5小时，但当时Yoyo力撑另一半，婚礼照计划进行。

但男方婚后桃花似乎愈来愈旺，先后与多名拍档如黄心颖、江嘉敏和蔡思贝等传出绯闻。另有指婚变另一导火线，是2018年王浩信以3000万港元（约527万新元）购入清水湾单位，但并非送给YoYo，据传是男方感觉婚姻难再维系，多买一间房子日后居住。

两人近年渐行渐远，陈自瑶出席宣传活动时，曾表示对婚变传闻感到烦厌，更直言不想被冠上“王浩信太太”的称号，只想观众记得她是陈自瑶。2021年1月在《万千星辉颁奖典礼2020》王浩信再度封帝，竟激罕感谢陈自瑶，但女方表情如黑脸成了经典一幕。

【更新】16日下午，王浩信透过工作人员否认离婚，他表示：“一切安好，并无此事。无意占用公共资源，感谢关心。”陈自瑶在报道出街几个小时也在社交平台发文，“对于今天不是事实的报道不作任何回应了，谢谢大家关心！”