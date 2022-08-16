《医生不是神》对港剧《白色强人2》 网民：本地剧“医生”不像医生

本地剧《医生不是神》被拿来与港剧《白色强人II》比较，被网友、读者直指剧中医生不像医生，对此，监制回应：“《医》是本地剧的新尝试，希望观众多包容！”

医疗剧在海外影集已很普遍，除了美式医疗剧，日韩港医疗剧的水平也很高，本地医疗剧《医生不是神》播出后，被拿来与近期在香港热播的《白色强人II》做比较。

郭坤耀表现浮夸？

当中，有同时看《白》与《医》的网友、读者认为，《医》里的医生说起医疗名词像在“背书”，举手投足欠缺《白》演员那种身为专业医生该展现的“专业”气质，人物表现显生硬，有读者批评“医生不像医生”，当中郭坤耀表现略为浮夸。

在节奏感上，读者认为《白》布局节奏明快，“《医》略嫌拖沓，容易令人感觉不耐烦。”

不过，也有读者表示《医》每集只有半小时，看得出制作很认真，有搜集资料，既然是长寿剧，肯定“内容很多”，不应该先入为主，对《医》太早下定论，这样对本地剧也不公平。

《医》监制怎么说？

对于坊间说法，《医》监制丁美莲怎么说？

记者问丁监制，香港医疗戏剧题材已经拥有丰富的经验，既然珠玉在前，会否觉得本地着手类似题材必定吃亏？

丁监制回应《新明日报》：“没有人是可以一步登天的，每一次新的尝试都希望观众能以比较包容的心态去看本地的（新题材戏剧）。”

在这之前，本地完全没有很详细讲述关于医疗的戏剧。丁监制表示，这一次也很困难才找到医疗方面的支持，专科其实也分得很细，所以（剧里）的每一个案例，都经过很多斟酌与讨论，才能得到一个最接近事实的处理。

尽管过程很复杂、很头痛，也遇到很多考验，但丁监制仍表示，需要新尝试，才能进步。

对于《医》被拿来与《白》比较，丁监制有心理准备吗？

她坦言：“当然有，不过我不会灰心，我也了解我们（本地）的不足，所以尽力而为。”

手术戏亲上阵

由于有网友与读者提出“医生不像医生”的质疑，从丁监制的角度来看，她觉得哪一名演员演得最像医生？

对此，丁监制说：“其实演员们都是第一次尝试，进手术室时都是战战兢兢的，不过，很多医疗知识都经由真正的医生指导，而且很多（动手术）的手势都不是手替，而是演员学了之后亲自执行的，像缝针和开脑。他们做得很不错，连（真正的）医生都说可以过关了！”

本地医疗剧优势

丁监制说，《医》除了病患案例，也希望具教育资讯。

她坦言：“因为有些（动手术）的镜头观众看了会觉得不安，所以我们用了graphic（视频编辑）和仪器来补它（画面）的不足，让观众可以更详细的看动手术的过程，以及手术过程中会遇到的一些医学问题。”

她也补充，由于是长寿剧，观众除了能看到更多种类、更全面的案列，也会看到剧中医生在日常生活中会面对的问题，例如生老病死、同事之间的友情爱情、他们自己的家庭生活。剧里包含职场、处事与家庭信息，无论是从生理上还是心理上，都带有教育意义。

蔡琦慧 方展发 七时九时档同时出现引混淆

由于有部分演员同时出现《医生不是神》以及《卫国先锋2》，像蔡琦慧、方展发都是，七时与九时档都以不同的角色亮相，担心混淆观众的视线吗？

丁监制解释：“其实这是没有办法的事，也担心不来，因为我们本地的艺人有限，我们尽量找到对的演员去演绎角色的时候，难免会遇到同时出现的问题，但如果演员能把角色演好，让观众跟着角色走，而不是演员本人，其实两者是不会混淆的。”