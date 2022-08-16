资深歌手马艾妮拟开画展

处于半退休状态，本地歌手马艾妮拥有四五十幅油画，计划开画展！

现阶段的艾妮珠圆玉润，一站出来就有富太太气质，若本地电视台有邀约，她会否接拍电视剧？

答案是乐于接受挑战！艾妮不假思索回记者：“如果有（邀约），我当然想玩玩，但我这年纪，能演什么角色呢？演女强人？”

尽管淡出艺坛，但偶尔也会玩票演唱，她关心娱乐资讯，未让自己与娱乐圈人事脱节。

《演艺协会第14周年会庆暨第七届理事就职典礼》7月举行，在群星云集的晚宴上见到70年代的玉女歌手马艾妮，身材虽略显福态，但皮肤吹弹得破，容颜保养得非常好。

《新明日报》记者主动上前打招呼，艾妮态度很亲切，事后联系上她，艾妮接受《新明日报》访问，透露这些年来鲜为人知的动向。

开过酒廊 制作表演礼服

艾妮今年64岁，17岁出道，早婚，23岁就淡出歌坛，育有一子一女，后来离婚，1995年在50年代酒廊当经理，之后陆陆续续在其他酒廊当管理层，也曾和朋友合股开了一间酒廊，直至2008年才退休，她也在经禧民众俱乐部妇女组织服务快10年，疫情暴发后才停止，期间偶尔也为老人院做慈善演出。

艾妮透露，酒廊没做了，2013年开始与媳妇合股做表演礼服生意，“我很喜欢设计，还亲自为歌星设计表演晚礼服，一件礼服价值介于300至800元之间，这个行业在市场上没那么多人做，可是，碰到疫情夜场关闭，表演礼服也做不上了，只能结束营业。（有亏本吗？）有啊，亏了一些，希望有机会再重开。”

马艾妮当年的舞台风采。(受访者提供）

马艾妮的画作。(受访者提供）

与艺术结下不解之缘

艾妮的一对子女，儿子在中国福建开酒店、爱女执教鞭，都是专业人士，不过，子女并没有遗传她的音乐细胞。

其实，除了唱歌，艾妮也与艺术结下不解之缘，她深爱绘画，曾在南洋美术学院上过一年课，除了油画，也爱绘山水彩墨画，“像朋友新居入伙，我也会送出两张画作，一幅一幅也送了不少，目前约有四五十幅画。”

可有计划开画展，她直说“有打算啊，只是画作数量不够，够了才能办。”

除了绘画，她也曾在新加坡书法中心学习书法，学无止境。

提到体重，艾妮自嘲年轻时40多公斤，如今五十六七公斤，年纪渐长，减肥不易，打量艾妮的脸却是非常冻龄。

“因为我勤劳，舍得投资在保养品上，哈哈哈。”