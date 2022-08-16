娱乐吃瓜：人气来得快去得快 “素人”瞬间的爆红与翻车

网络时代下的综艺节目百花齐放，各类型的真人秀如雨后春笋般冒出，“素人”们看似真实、贴近生活的“人设”深受观众欢迎。随着节目的热播，“入戏”的观众对他们的喜爱延烧至节目外，社媒账号动辄破百万追踪者，素人化身网络红人甚至艺人的例子比比皆是。

然而，凭借真人秀迅速走红，但以同等速度跌落“神坛”的例子却也不在少数。究竟社交媒体在其中如何扮演双刃剑的角色，让这些“素人”一红就翻车？快随zaobao.sg来看看！

宋智雅 ── 从人间“白富美”到“假货”名媛？

宋智雅因穿戴“假货”而引发争议。（图/IG）

Netflix韩国恋爱实境节目《单身即地狱》（Single’s Inferno）找来一群单身男女到“地狱岛”生活寻觅真爱，捧红一群素人，其中宋智雅（Song Ji-ah）是节目最出彩的嘉宾。（《单身即地狱》凭着什么红起来？）

慵懒魅惑的眼神、高傲厌世的表情，即便在高温或碰水的情况下也能保持不卡粉不花妆的完美状态……宋智雅不仅虏获了男嘉宾的芳心，她的举手投足、一颦一笑，都成为网民们热议的话题，赞她外在条件佳、充满自信，是行走的“撩男教科书”。随着节目引发全球追看，宋智雅一炮而红，开播前只有46万粉丝的IG倍数增长，今年1月节目结束时突破270万，半年后的现在粉丝数为370万。

宋智雅在《单身即地狱》中，无论在高温或碰水的情况下都能保持在完美状态。（图/互联网）

然而，还没尝尽走红滋味，宋智雅就“翻车”了。有网民指出她所穿的服饰是山寨名牌，争议越演越烈，宋智雅立即贴出亲手写的道歉声明，承认她曾穿过仿冒品，但声称事先并不知情，而她之所以买这些服饰是因为它们看起来“好看”。这个解释没能阻止网民们持续的挞伐，她过去的YouTube视频都被网民挑出可疑的山寨品，连所住的“豪宅”、家庭背景等都一一被网民翻出来质疑，连带之前录制的节目也被最大程度的删减。人气来得多快，瓦解的速度就有多快。

在道歉的一个星期后，宋智雅再次发布视频，表示“对自己的行为深感后悔”，还称自己“可悲”。同时，她清空自己的社媒，留下道歉的发文后便在社媒上销声匿迹。

宋智雅透过视频道歉。（图/互联网）

山寨丑闻上升成猎巫行动？不少学者在事后研究起“宋智雅效应”，并指她最大的“罪行”是在于她的“欺骗”，假装成与自己身份不符的人。宋智雅曾说自己有个设计师梦，想要成为一名有抱负的设计师、推出个人品牌，但她嘴上挂着设计师梦，实则做着不尊重设计师的行为。还有专家评论，大众以为宋智雅是“含着金汤勺出身”的富家女，对此她并没有纠正，反而持续建构奢侈审美的形象。当她被揭穿时，人气也随之下滑。

时隔4个月，宋智雅“回归”的穿着比以往朴素（左），而她也在之后的视频里透露自己搬家了（右）。（图/IG）

隐身4个月后，宋智雅今年6月重返社媒分享近况。争议后是否还能透过社媒“翻身”，成为外界关注的焦点。

no:ze ── 收了钱却不办事？

no:ze凭借高颜值及精湛舞技从节目《街头女战士》蹿红。（图/IG）

韩国竞技类真人秀同样捧红了素人。《街头女战士》（Street Woman Fighter）找来女子街舞舞团同台对决，取得意料之外的成功。身为领队，素人选手们几乎都接到了商业广告，其中高颜值选手no:ze更是急速蹿红，比赛后一口气接下9个代言，成为广告界新宠儿。

无独有偶，这个“最美舞者”也因社交媒体的广告贴文而陷入争议。有厂商陆续在网络上爆料，指她收取了广告费，却没有在合约规定的日期内在IG发文，广告商多次催促，no:ze才在促销季结束后发文，并在不久后删文。另外也有广告商暗指no:ze“大小眼”，称她保留大品牌的广告贴文，中小企业的广告则全部删除，有“差别待遇”之嫌。

对此，no:ze的经纪公司一开始表示厂商所说的“并非事实”，但隔天便发布道歉声明，表示公司一般是把广告发布日期通知给艺人、由艺人上传至社媒。厂商所提及的延迟发布和删除贴文是因为“公司疏失、与艺人沟通欠佳”而导致的，公司和艺人都已认知事态的严重性，正在反省。

7月头，no:ze参与《街头女战士》的演唱会时首次在争议后公开露面，在演唱会临近结束时，no:ze哽咽说道：“我们没有一个瞬间不在努力，只希望大家知道这一点”，被外界解读是在回应争议事件。网民对此也抱持不同意见，一些人认为她从头到尾都没有提及争议事件，另一些人则觉得没有道歉反而用哭的方式很“扣分”。演唱会后no:ze在IG贴出手写道歉信，但“路人缘”快速流失，外界似乎已经无法为她迟来的道歉买单了。

“人人皆狗仔” ── 素人翻车成常态？

中国节目《怦然再心动》（左）与《没谈过恋爱的我》都曾因素人嘉宾的人设翻车而引起热议。（图/互联网）

都说“互联网是有记忆的”，在这“人人皆狗仔”的网络时代，将“检视素人”称为全民运动一点也不为过。“素人”在参与真人秀之前，得做好“黑历史”恐遭起底的准备。而节目制作组在招募素人嘉宾时的把关工作更显重要，详细的调查背景调查，或许可以避免让节目陷入一些不必要的争议与风波。

中国节目《怦然再心动》找来明星与素人共谱恋曲。其中最经典的“翻车”例子为黄奕的相亲对象“陆律师”。他被爆在参加节目前有过一段婚姻，私生活更是混乱不堪。他的前任建了一个群，里面有20几人曾跟他发生关系。《怦》节目组后来发声明，称会删除陆律师相关的镜头，陆律师也在微博发表了道歉声明，网民纷纷谴责他的渣男行为。

另一档恋爱综艺《没谈过恋爱的我》更是开播即引发热议。节目主打“未谈过恋爱”的嘉宾人设，结果开播不久就有网民爆料男嘉宾毛人龙不仅谈过恋爱还换过3个女友，人设瞬间崩塌。

韩国节目“Heart Signal 3”中的3个素人嘉宾李嘉欣（左起）、金江烈及千安娜都曾被爆出争议，但他们的社媒依旧因节目的热播而收获10万粉丝，开启了“网红”生涯。（图/IG）

韩国恋综“Heart Signal”第三季公开海报之际，就有网民爆料其中有3个嘉宾“有前科”，其中女生被爆曾参与校园霸凌，而男嘉宾则被爆疑因吸毒而受过法律处分。制作组称是“没有事实根据的报道”后，便没有再作回应。