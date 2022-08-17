恐负法律责任 “山寨林俊杰”改名了 “仿冒EXO”男团成员跟进

近日在中国引起争议的山寨男团ESO，有律师受访时指他们在法律或已触及法律的底线，结果模仿林俊杰，王一博，易烊千玺等知名男星的成员们，日前被曝纷纷改名了。

模仿鹿晗的鹿哈改名凌达乐并发文道歉，其他成员包括模仿黄子韬的黄子诚、模仿王一博的王二博、模仿林俊杰的林俊绝，模仿张艺兴的张艺西，也都纷纷更改他们的社交账号，并发视频道歉，说再也不会用这个名字。

据悉，黄子诚改名为张子诚，王二博改名为赵大博，林俊绝改名为曾的绝，张艺西改名为张西西。

这些新名字又引起网民笑一波，纷纷评论：“这也能上热搜？请问eso这团名改不改呢？不是照样挂羊头卖狗肉吗？"

ESO仿冒韩团EXO。（互联网）

不过也有粉丝为他们加油 : "我看评论区一边倒的在骂，是做了什么出格的事吗？如果没有出格的事，仅仅只是模仿，那不是很正常的吗？这么多年，模仿刘德华、周杰伦的不在少数吧，为什么这几个被骂得这么狠？ ”还有网民说：“鹿哈比鹿晗帅气，比鹿晗更加阳刚，其实根本就没必要当鹿晗的山寨版。凭借他的360度无死角的雕刻一般的俊美容颜，完全可以走出自己的天地。”

之前有律师受访时说，ESO组合模仿EXO组合的名称，又模仿林俊杰、王一博、易烊千玺等流量明星，取名林俊绝、王二博、易烊干洗等名字，这种恶搞并不犯法。然而，也有其他律师认为，这种模仿行为属于不正当竞争中的商业标志混淆行为，或者叫仿冒行为，应当承担相应的法律责任。又说社交平台可能会封禁他们的账号，所以这群人道歉，是为了挽回口碑，保住账号。