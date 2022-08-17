“超偶”歌手艾成惊传坠楼 3天前才直播开唱

在台湾发展的40岁马来西亚艺人艾成，星期三（17日）传出坠楼意外身亡。据台媒报道，他上午10时被发现在芦洲捷运站3号出口坠楼，详细原因仍需警方调查釐清。

艾成的妻子王瞳不知艾成坠楼消息，她接起手机，回答记者问题时说：“教会弟兄在陪他。”惊闻他坠楼后，王瞳楞住不再出声，接着手机断讯，再打已无人接听。

最后发文“爱是人世间最难的功课”

艾成的新闻曝光后震惊全台民众，他最后发文的自拍照也成了在社媒上的最后身影。他当时发文感叹：“爱是人世间最难的功课，也是最容易的功课，爱她吧，你就会得着永恆。”

他每天都会在粉丝专页发布自拍照，以及一句人生感慨语句，与粉丝互动。11日曾充满正面能量喊话：“放弃是人生最容易的事，也是损失的行为，遇到任何的风浪，不惧怕、继续往前走才是最终的赢家。”13日又说后悔来不及，只要过好今天每一分每一秒就好。

他14日更开直播演唱多首经典歌曲，当时聚集了数十位歌迷一同享受他的美妙歌声。

原本天天更新贴文的他，16日突然中断，今天就传出噩耗，令人不甚唏嘘。

艾成两天前在面簿的发文成了他在社媒的最后身影。（面簿截图）

生活遇到困难，可拨以下热线求助：

■妇女行动及研究协会（AWARE）1800-777-5555（妇女援助专线，周一至周五，早上10时至傍晚6时）

■新加坡援人协会：1800-221-4444

■关怀辅导中心：1800-353-5800

■心理卫生学院：6389-2222

■新加坡心理卫生协会：1800-283-7019

■圆缘助线（华语）：67410078