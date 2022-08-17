本地剧历代军服男 谁最有型谁最酷?

《卫国先锋2》现正热播中。从1983年的《新兵小传》开始，军人题材一直是本地剧热门题材。但穿上军服，只有帅是不足够的，也要够man够自信气魄够强。

史上最深入民心的军装制服男，入列！

陈泂江正气凛然

他是现今本地电视圈最适合穿军服的男人。

陈泂江五年后再主演《卫国先锋》系列，正气凛然，神采焕发。服兵役时是“红帽子”突击队连长，野外受训、跳伞等驾轻就熟，无怪乎剧中军人气魄也浑然天成。所以，就算念起剧中一长串宣导对白，也游刃有余不生硬。

《卫国先锋》陈泂江

《壮志豪情》陈天文

陈天文英雄气概

本地电视第一代制服男，举凡纪律部队主角，非他莫属。

1987年庆贺电视台启播25周年而拍摄的《空军》，全台男主角尽出，个个戴墨镜扮汤姆克鲁斯开飞机。明明当时同剧的还有王昱清、李南星等当红偶像，但论英雄气概阳刚味，陈天文略胜一筹。

1990年与郑惠玉搭档主演《壮志豪情》又当海军，情节如今已记不清，但他穿着军服的形象却深植脑海。

陈之财形象阳光

形象阳光，气质干净，演过交警、消防队长，电视电影《铁血雄心》里当军人和沈金兴一决高下。

外貌青靓白净却不似现在一众软趴趴花美男，穿上制服，潇洒爽利，当时迷倒不少女性观众。

郑斌辉高大有型

他演得更多的是警察，但2007年《宝家卫国》里穿上军装，留下的印象太强烈。高大有型，沉稳有震慑力，经过军官学院特训的精英果然架势非一般。

近日再一次身穿军装，却是为庆贺国民服役55周年执导自己的短片《我记得我》，可惜新传媒没有邀他客串《卫国先锋》制造惊喜。

当年《空军》由一线男演员（左起）王昱清、李南星、陈天文、李文海、陈之财、郑各评、林明哲演出。

《铁血雄心》陈之财（右）与沈金兴。