IU横扫韩国搜寻榜冠军 李俊昊车银优V成“三头马车”

（首尔讯）韩国歌坛年年人才辈出，竞争激烈，前辈歌手稍有不慎，随时会被来势汹汹的新人超越。近日韩国最大搜寻网站Naver公布2022年上半年的搜寻排名，出道已经14年的IU力压“四代女团”代表人物IVE成员张员瑛（Jang Won-young）和aespa成员Karina，横扫10代、20代、30代和40代网民搜寻榜榜首。

其他在各代网民搜寻榜上出现的，还有成员IVE成员安俞真、Blackpink成员Jennie和少女时代成员太妍（Taeyeon）。

男偶像方面，近年凭戏剧作品大受女性观众喜爱的男团2PM成员李俊昊（Lee Jun-ho），特别受到30代和40代网民喜爱，在这两个年龄层中排榜首。男团Astro成员车银优（Cha Eun-woo ）和防弹少年团成员V，则是10代和20代搜寻量最高的男偶像。

其他在各代网民搜寻榜上出现的，还有朴宰范（Jay Park）、路云、姜丹尼尔。

男歌手搜寻榜排名如下：

10代第一名至第五名：车银优、V、李俊昊、朴宰范、姜丹尼尔。

20代第一名至第五名：V、朴宰范、车银优、李俊昊、姜丹尼尔。

30代第一名至第五名：李俊昊、朴宰范、V、车银优、姜丹尼尔。

40代第一名至第五名：李俊昊、V、朴宰范、路云、车银优。

女歌手搜寻榜排名如下：

10代第一名至第五名：IU、张员瑛、安俞真、Karina、太妍。

20代第一名至第五名：IU、张员瑛、Jennie、安俞真、Karina。

30代第一名至第五名：IU、张员瑛、安俞真、Jennie、太妍。

30代第一名至第五名：IU、张员瑛、安俞真、Jennie、太妍。