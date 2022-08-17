中国仙侠剧《苍兰诀》 打造古装版F4

中国仙侠剧缔造古装版F4！

除了美轮美奂的仙境、人物除了飞来飞去，主角颜值也绝对是中国仙侠剧的“灵丹”，爱奇艺最新古装偶像剧《苍兰诀》正在热播。

《新明日报》记者看了8集，故事简单，由虞书欣演绎修炼千年的小兰花，被封印数万年的“三界霸主”（王鹤棣饰）青睐，犹如灰姑娘被地位崇高的霸道总裁爱上，叫女观众看了“虚荣感”满满，再加上一个仙界帝王君弟，暗自守护，这样的情节绝对不新，甚至无脑，但女观众会很买账。

无怪《苍》在首播四小时后成为爱奇艺全球播放冠军，首播七天后再次刷新纪录，成为串流平台2022年首播周浏览量最高的中国剧！

《苍》轻易俘虏眼球，与剧中塑造的古装版F4王鹤棣、张凌赫、徐海乔、林柏叡不无关系，角色有什么杀手锏呢？

高冷酷爆 王鹤棣（饰演东方青苍）

24岁的王鹤棣充分凸显男人不坏女人不爱的侵略性，《苍》剧中大概被仙界“关”了太久，情根被断、情商也不高，但说话掷地有声，他对女主说：“从现在开始，你属于我，你连呼吸都属于我。”

其实，外形酷爆的王鹤棣以“木口木脸”演技为人诟病多时，此番《苍》演技跃进，加上角色高冷，无须太多表情，简直为他量身定做。

呆萌可爱 林柏叡（饰演觞阙）

31岁的林柏叡饰演觞阙，是东方青苍的副将，武力高强，却呆萌可爱，誓死相随东方青苍，是剧中最单纯可爱的人物。

灵气小生 张凌赫（饰演长珩仙君）

25岁，身高188公分的张凌赫在《苍》中像白月光一样的存在，年轻而灵气，比较王鹤棣，张凌赫多了柔情，剧中因“顾全大局”，要爱不敢爱，角色比较虐，容易激起女观众的母性。

熟男魅力 徐海乔（饰演容昊）

徐海乔在剧中是与长珩仙君并列的上神，表面上像是与世无争的潇洒之人，实则心机很重，但背后只因痴爱，为所爱的师傅赤地女子不惜一切代价。戏剧中的“痴情种”最易俘虏女观众，比较王鹤棣、张凌赫，39岁的徐海乔多了熟男魅力。