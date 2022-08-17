孙艺真抛出的捧花“超灵验” 孔晓振10月纽约嫁小10岁男友

（首尔讯）42岁韩国“收视女王”孔晓振（Gong Hyo-jin）4月大方认爱小11岁歌手男友Kevin Oh（凯文吴），星期三（17日）韩媒爆出两人决定在10月结婚，让许多粉丝又惊又喜。

孔晓振今年3月参加闺蜜孙艺真与玄彬的世纪婚礼，开心接到新娘捧花，随即被爆与31岁韩裔美籍歌手凯文吴（Kevin Oh）谈姐弟恋，并传出小俩口今年内就会登记成为夫妻。她虽然认爱，但否认要“婚”。韩媒星期三（17日）爆出，二人认爱6个月修成正果，10月将举行婚礼，只会邀请亲近的朋友参加。

不少人笑说，孙艺真的捧花真的是超灵验！

孔晓振的经纪公司随后证实：“孔晓振与凯文吴决定携手人生新的开始，根据二人的意思，只会邀请两家的亲友参加10月举行的不公开婚礼，具体的日期和场所无法透露，敬请见谅。”但有消息指婚礼将在纽约举行。

入行23年的孔晓振以电影《女高怪谈2 鬼恋人》出道，演红《小爸爸上学去》《饼干老师星星糖》《料理绝配Pasta》《最佳爱情》《主君的太阳》《没关系，是爱情啊》《制作人的那些事》《嫉妒的化身》《山茶花开时》等脍炙人口的夯剧，被封为“收视女王”。她曾与柳承范爱情长跑10年无疾而终，后来与李真旭交往也以分手收场，如今终于传出好消息。

孔晓振与Kevin Oh陷入热恋有迹可循，她先前曾在社媒发出两人约会的照片，虽然没有同框的闪照，但两人低调外出用餐，贴出一张个人全身照之外，还为男友拍下的独照，展现了两人男女朋友爱的视角。虽然她后来秒删帖子，但仍旧被网民迅速截图下来。



凯文吴出生于美国纽约，2015年参加选秀节目“Super Star K 7”夺冠，隔年推出首张单曲《昨天今天明天》正式出道，也演唱过《芝加哥打字机》《先热情地打扫吧》《金牌救援》等韩剧的原声带。他2018年参加JTBC节目“Super Band”组成乐团After Moon获得第6名。2021年首次挑战演技，客串Netflix原创剧《Move to Heaven：我是遗物整理师》，饰演被美国驱逐出境，前往韩国寻找生母的韩裔青年。