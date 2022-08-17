艾成后事交教会处理 王瞳镜头前双腿无力

在台湾发展的马来西亚籍艺人艾成星期三（17日）上午惊传在台北捷运芦洲站共构大楼坠楼身亡，其妻王瞳上午本在宜兰拍摄民视偶像剧《决胜的挥拍》，听闻噩耗后立即赶到芦洲。中午12时30分，她在艺人李明依与2个教友的陪同下，至芦洲警分局三民派出所协助警方釐清艾成坠楼原因，下午3时40分左右离开警局，前往新北市立殡仪馆。在亲友层层保护下，她头戴渔夫帽、身穿迷彩外套，全身包裹严实一言不发离开警局，完全无法窥见表情。

不过据台媒描述，王瞳在镜头前双腿无力，明显遭受巨大打击。她的经纪人透露：“王瞳现在非常虚脱，希望大家给她一点空间。”

夫妻俩是虔诚基督徒，艾成后事由教会处理。经纪公司也已经通知艾成在马来西亚的家人，他的爸妈及姐姐等家人正在赶办签证飞来台湾。

王瞳陪艾成对谈一夜无效

艾成（左）和王瞳才庆祝结婚2周年。（取自艺人IG）

据悉，事发大楼为艾成和王瞳婚后租屋处。曾有抑郁症病史的艾成近日心情不佳，王瞳前一晚还彻夜陪他谈心，但他对谈时逻辑不通，前言不搭后语，完全无法沟通。故王瞳彻夜陪伴，到今早艾成持续情绪低落，情况全无改善。但王瞳今早要到宜兰工作，故联络教会教友邱姓女子、李姓男子到家里陪伴艾成。

2名教友到场时，王瞳下楼把钥匙交给教友后离开，教友自行到7楼住处。艾成开门后躲到客厅角落，2名教友不敢入内，在门口用言语安抚，不到1分钟，艾成突然往房间冲，2名教友急忙跟着跑进去，但进到房间时已没看到艾成身影，到阳台察看惊见艾成已坠楼。

警方鉴识人员到场勘验，未发现遗书，初步排除他杀可能。根据亲友透露，近来艾成确实因开店生意问题心情低落，其他并无异状。

艾成才预告年底回马国见父母

艾成遗体在下午1时多被送往板桥殡仪馆暂存，王瞳的爸爸和妹妹及好友林道远都赶到，王瞳也在下午4时抵达，在媒体团团围绕下不发一语进入新北市相验暨解剖中心。

艾成经纪人洪紫齐透露，艾成这两天精神状况确实不太好，昨天本来要录民视节目，因状况不好临时退掉通告。今明两天原本也有教会活动表演，上午执行经纪人一早7时传讯说“中午来接你”，他还正常回讯说“好”，岂料数小时后就发生憾事。

艾成今年要迎接出道20周年，并且准备录制新歌，今传出憾事，让演艺圈好友们都不敢相信。网民也都涌入面簿哀悼。他和王瞳日前才庆祝结婚2周年，艾成才预告等疫情趋缓，年底回马国见父母，补办婚宴。

黄国伦夫妇上月底才聚餐

艾成过去参加选秀节目《超级偶像》拿下第一名佳绩，上月底还和曾任评审的黄国伦、寇乃馨夫妇聚餐，黄国伦也因情绪过度悲伤无法对外回应。寇乃馨难以置信的说：“国伦与我最近常陪伴他们夫妻，怎么会这样，抱歉我们先了解状况，太伤痛了。”她说目前最需要照顾的就是王瞳，“她需要陪伴，不能再出事了。”

林隆璇：胸口沉重

《超》评审林隆璇难过地说：“对这些优秀的艺人的离世真的很难过。胸口一直很沉重，”并提到身为节目的评审，对这些选手都很有感情，也都当做自己的弟弟妹妹看，又说艾成能歌善舞，很真性情，舞台上很有感染力，“个性很谦虚，以前就很喜欢他。我可以体会在演艺事业竞争及不稳定下，身心的煎熬。我是过来人，很能体会，而能找到身心健康的方式真的很重要。”

符琼音：他的眉头深锁和飞扬神采

符琼音（左二）与艾成（右一）都是“超偶帮”的马来西亚人。（互联网）

同是出身自《超》的同乡好友符琼音闻讯也非常震惊难过，久久无法回神。她哀伤地说，不久前上《小明星大跟班》，还约了张芸京、江明娟、荣忠豪；艾成出道前在主妇之店“”驻唱的同事亦帆、徐哲纬，都是十几年的老朋友，但艾成临时没空缺席了。

她也提及，艾成曾有次说到债务时眉头深锁，但并未细说，但谈到很多进行中的计划时，马上又恢复了飞扬的神采。“月底还有一场台东的演出会碰面，我还想着到时候要好好聊，好友怎么就缺席了呢？”

白冰冰：他忘了求救

艾成（右）曾上白冰冰的节目。（取自艺人面簿）

白冰冰在面簿发文，回想起几年前和他一起上节目，他远在马来西亚的父母及家人全体动员，从马国飞到台湾来替他加油打气，艾成则信心满满、精神奕奕。艾成当时透露，自己这辈子有两大梦想：“一是娶王瞳，二是开餐馆。”现在回头看他已达成人生目标。白冰冰直夸他非常可爱、充满热忱，一直带给人满满的正能量，没想到最后却发生这样令人心痛的事，“无论什么事，他忘了求救、忘了台湾还有很多疼惜他的人，事已至此，无胜唏嘘⋯⋯”

梁静茹贴“蜡烛”和“祈祷”图哀悼

和艾成同样来自马来西亚的梁静茹，透过IG限时动态，以黑底贴出1根蜡烛与祈祷手势的表情符号，哀悼离世的他。

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■关怀辅导中心：1800-353-5800

■心理卫生学院：6389-2222

■新加坡心理卫生协会：1800-283-7019

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