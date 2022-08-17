星星陨落2022：人生路曲折 艾成感谢王瞳不离不弃 难忘清洁阿姨送暖

40岁的男星艾成星期三（17日）上午在台北芦洲捷运站3号出口坠楼身亡，震惊娱乐圈。

艾成（原名蔡艾成）出生于马来西亚砂拉越古晋，曾于2004年发行个人专辑《首张个人专辑 Mr.I》。他2008年到台湾参加《超级偶像》第一届的踢馆赛，PK掉选手江明娟，第二届以选手的身分报名，一路过关斩将拿下冠军。

他在2010年发行个人EP《艾成的异想世界／万人迷》，之后陆续参与《新兵日记》《父与子》《风水世家》等戏剧演出，后来更在台湾落地生根，于2020年与女星王瞳结婚。

艾成在台湾发展多年星途浮浮沉沉，虽然未能大红大紫，但对音乐和表演的热忱始终不变，也对曾经帮助多他的人心怀感激。感情方面他经历另一半王瞳和马俊麟的绯闻风波，但两人仍排除万难结婚，真挚的爱情感动了许多人。

对王瞳不离不弃“我会保护她”

艾成和王瞳经历9年爱情长跑，间中分分合合，终于在2020年7月结婚。在那之前王瞳与男星马俊麟的绯闻闹得沸沸扬扬，但艾成对王瞳不离不弃，霸气地说：“我是个光明的人，我也爱这女人，我会保护她。”他说自己对女方永不离弃，因为王瞳多年来为他付出的，远胜于他。

两人交往初期，艾成被王家人排斥，王瞳为此和妈妈闹僵，母女一整年都不说话，王瞳更因夹在男友和家人间压力过大，脾气暴躁易怒。后来王家虽不再反对两人交往，但艾成的经济状况不稳定，成了两人结婚的一大阻碍。

情路坎坷让两人爱得更深，艾成曾在直播中透露一次和王瞳吵架，吉他被摔不但不生气，还深情对老婆说：“你比吉他重要，若砸吉他能让你气消，我还有五十把让你砸。”足见他对王瞳的疼爱。

艾成和王瞳走过风风雨雨，如今却天人相隔，让人不胜唏嘘。（互联网）

感念清洁阿姨当年带他回家

艾成在坠楼的10天前在教会分享心路历程，坦言虽有不顺遂，仍感受到台湾人的温暖。

他初到台湾时不断征战比赛，表现不俗却没有闯出名堂，最后黯然返回马国。他二度赴台湾时依旧碰壁，于是开始在台北车站、二二八公园旁流浪，还睡在公园。后来他在唱片公司的大楼认识的清洁阿姨看他可怜，就把他带回家照顾，让他借住还给他吃饭，把他当成孩子一样照顾。

唱片公司老板看对方待他这么好，竟游说她拿出积蓄200万台币（约9万新元）帮艾成发唱片，但最后唱片录好还没宣传，老板就跑了。最后还是清洁阿姨出钱把他送回马来西亚，让艾成十分感激。

回国之后的艾成，深感自己没有一技之长，跪求爸爸让他继续追求演艺梦想，于是后来他又回到台湾。他后来在教友鼓励下开始到音乐餐厅演唱，并参加歌唱比赛，才终于让大家认识他。

饱受抑郁症之苦

想在演艺圈闯出一片天，却达不到自己的目标，艾成因此患上抑郁症和躁郁症，过去还自曝曾“中邪”40天的恐怖经历。

他曾透露2016年疑似被鬼附身，一度精神异常，脑海会出现一把声音，还在教会里横冲直撞、情绪失控、鬼吼鬼叫等一连串怪异行为。那一段日子，是王瞳和教友一直在旁边帮忙祷告和陪伴，才让他找到人生方向，而他也从此认定王瞳。

经营副业失败不气馁

艾成和王瞳今年4月宣布副业“艾叻沙”餐厅西门总店苦熬五年后，历经数次疫情危机亏损300万台币（约14万新元）不得不收店，后来出席活动时透露负债500万（约23万新元）。

不过当时艾成对副业经营失败并不气馁，也相当正面寻求新的机会，他说：“我不会去想什么时候还完（债），一直想反倒增加内心负担和压力，我就努力做，很顺利的话很快就能还完”。

艾成2017年6月在西门町开了第一间餐厅推广家乡美食，后来再开三间分店和新竹艾记海南鸡饭，生意一度相当不错，没想到因冠病肆虐，导致餐厅生意一落千丈，如今“艾叻沙”仅剩一家分店。艾成曾透露为了生意血压一度飙升180，心跳120，晚上也睡不着，还跟老婆王瞳说：“你不要睡！我可能明天就看不到你了。”可见压力之大。

虽然人生道路并不平顺，但艾成这些年始终坚强地生活。他最近才和王瞳一起庆祝结婚两周年，受访时曾说等疫情趋缓，年底要带王瞳回马国见父母，补办结婚手续。言犹在耳，17日却传来他坠楼的噩耗，叫人唏嘘不已。

艾成和王瞳的饮食生意在疫情期间受到冲击。（互联网）

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■关怀辅导中心：1800-353-5800

■心理卫生学院：6389-2222

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