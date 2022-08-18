娱乐吃瓜：圈中神仙友情 肖战周雨彤穿“闺蜜装” 宋仲基送李光洙“定情石”

娱乐圈人来人往，能交到知心好友不容易。

“Wooga Family”是韩国演艺圈知名的“挚友团”，由BTS的V、朴叙俊（Park Seo-joon）、崔宇植（Choi Woo-shik）、Peakboy及朴炯植（Park Hyung-Sik）组成。他们合体一起出演的旅游综艺《IN THE SOOP：友情旅行》正在热播。五人常常会在社交媒体“炫耀”五人之间的好感情，让粉丝们直呼羡慕。

娱乐圈其实有不少难得的“神仙友谊”，以下为大家整理出其中三对超级好朋友。

IU和刘仁娜：需要时随传随到

IU和刘仁娜（Yoo In-na）是韩国娱乐圈的好姐妹！她们一个是歌手，一个是演员，而且年龄相差11岁，本来没有太多交集的两人却因为综艺节目《英雄豪杰》一拍即合，成为多年的好友。

她们视对方为最亲密的朋友，多年来互相扶持，在低谷时陪伴对方。2012年刘仁娜被曝出恋情，“失踪”了十几天，IU担心她，于是瞒着经纪人探班。后来IU与艺人银赫闹出绯闻，躲在家里不愿出门。刘仁娜得知后，二话不说赶到IU家陪她。风波过后，IU在节目上感谢好姐妹：“她在我旁边不停地说话，给我嘴里塞东西吃。”无论多忙，对方需要时随传随到，两人的姐妹情属实让人羡慕。

IU和刘仁娜多年来互相扶持。（图/互联网）

这对好姐妹也常常“告白”对方。颁奖典礼上，IU曾高调称刘仁娜为她的缪斯女神，刘仁娜也曾说IU在她心目中的地位只低于爸爸妈妈。因为两人的关系太亲，曾有粉丝半开玩笑问：“你们前世是夫妻吗？”结果她们的回答比夫妻还甜：“夫妻会吵架，我们不会吵架，我们之间是不使对方疲倦、一种稳定的存在。”

宋仲基和李光洙：亲到连家人都熟

韩国综艺节目似乎撮合了挺多好朋友，宋仲基（Song Joong-ki）与李光洙（Lee Kwang-soo）能够成为好兄弟，就是因为综艺节目《Running Man》。宋仲基还说李光洙后来还成为他服兵役时最大的安慰和动力。

李光洙（后排左一）与宋仲基（后排左三）曾一起上过《Running Man》。(图/互联网)

这两兄弟的感情好到连彼此的家人都熟，宋仲基还称李光洙“就像是宋家另一个儿子一样”。宋仲基入伍之后没多久哥哥就结婚了，由于他当时没办法休假出来，李光洙就替他去了婚礼现场。宋仲基也在李光洙妹妹结婚时，向军队请假出席，李光洙妹妹生孩子，宋仲基也特意去医院探望，真的很讲义气。

李光洙妹妹生孩子时宋仲基特意去医院探望。（图/推特）

从宋仲基和李光洙分享的小插曲中也能看出两人之间的好感情。宋仲基有次睡在李光洙的家里，由于汽车没油，宋仲基第二天直接开着好兄弟的车回家了。还有一次，李光洙爆料宋仲基之前到希腊拍戏时给他写了“定情石”，石头上方写着“仲基光洙(亚洲王子)2015.10.14”，有趣的互动中也能看出彼此的信任和好交情。

宋仲基为李光洙写“定情石”。（图/互联网）

肖战和周雨彤：一起闯荡

肖战2019年凭借《陈情令》爆红，在中国也具有超高人气。很多观众也许不知道的是，接拍《陈情令》之前的肖战其实北漂多年，并在默默无闻时与同是演员的周雨彤结为好友，一起度过了最艰难的闯荡时期。

肖战和周雨彤在北漂时期就认识了。（图/互联网）

时隔几年，这对好朋友虽然已在中国的演艺圈立足，但关系依然很好，时不时互相调侃。周雨彤为电视剧《我在他乡挺好的》受访时提到肖战，爆料肖战追剧时还质问她，为什么没推荐他演简亦繁（周雨彤戏里的男朋友）。对此，周雨彤解释：如果推荐肖战演简亦繁，大家都会关注他。能这样开对方玩笑，无疑是很熟的好朋友。

粉丝们也认可他们的革命感情。肖战工作室之前发了视频，当中肖战穿了一件短袖上衣，然而有粉丝在追剧的时候发现剧中周雨彤的睡衣和肖战那件的图案是一样的！不少粉丝因此调侃两人穿的是“闺蜜装”。如此亲密的关系，真的是让粉丝既羡慕又妒忌。