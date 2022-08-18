假借庆生之名 张奕恺“骗”洪凌上游艇求婚

本地演员张奕恺（31岁）和洪凌（28岁）星期四（8月18日）中午宣布订婚消息。

小两口宣布喜讯后接受《联合早报》访问。张奕恺分享求婚过程时说，他三个月前决定求婚后，首先征求未来岳父岳母的同意，之后着手筹划游艇求婚，“大海对我们来说有意义，我们之前出国旅行多选择可亲近大自然的地方，会去潜水、浮潜、爬山看日出日落，所以决定在海上与夕阳下求婚。”

洪凌的生日在8月16日，张奕恺当天假借庆生之名，将洪凌“骗”上游艇，同时也安排双方亲友在场。洪凌上船后，只见庆生派对的布置，因为张奕恺事先将写着“Marry Me”（嫁给我）的布置藏了起来，趁着伊人闭眼许愿时，才将布条揭秘。

洪凌看到“Marry Me”的布置时，现场播放英国创作歌手Ed Sheeran（红发艾德）的歌曲“Perfect”。这首歌对小两口别具意义。张奕恺两年前在菲律宾宿雾岛为洪凌庆生时，两人曾随着这首歌在沙滩上慢舞。从此之后，每当听到这首歌，两人都会想起当时的情景。

张奕恺求婚时看到洪凌哭了，自己也忍不住掉眼泪。（受访者提供）

张奕恺单膝下跪求婚，他说：“还以为策划这一切的自己，不会哭，但看到她哭的一刹那，我的眼泪也掉了下来。本来有几句话要说，但说不出来了，直接问‘你愿意嫁给我吗’。”

洪凌说，没料到男友会精心安排求婚，因为她之前向男友提过，两人已认定彼此，不用求婚仪式，“我一直都跟他讲，不需要跟我求婚，我不是假假讲的，是认真的。我们已确定彼此，也有聊到未来要生几个小孩、过怎么样的生活。很明显，我们会走入人生下一阶段，如果还问我要不要嫁给他，答案已经很明确，还要问吗？可是，我真的很感动，这一切代表了他对我的心意，以及对我的父母和我的尊重。”

他们交往七年多，如今修成正果；早前宣布求婚喜讯的徐鸣杰和陈凤玲也交往七年。张奕恺笑说：“很巧！”洪凌则说：“为他们感到很开心，祝福他们。”

张奕恺和洪凌计划在明年或后年举行婚礼。谈到理想的婚礼，洪凌笑说，虽然属意海滩户外婚礼，但考量到户外婚礼的“不可抗力”因素，室内婚礼似乎比较妥当。张奕恺补充说，求婚当天被天气吓了一跳，“我还以为求婚计划很周全，却没有考虑到天气，那天早上下大雨，我吓了一大跳，心想要改变计划了，还好后来天气放晴。”

婚礼上会不会播放歌曲“Perfect”？洪凌笑说：“我希望他可以在现场唱给我听。哈哈，他的歌喉不太ok，但为了我可以练习一下。”