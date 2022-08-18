蔡琦慧将回收物变艺术品

时隔两年，新加坡仲夏夜空艺术节正式回归！蔡琦慧大显艺术才华，将回收物变为艺术品。

第13届新加坡仲夏夜空艺术节（Singapore Night Festival，SNF）将于8月19日至27日闪耀登场！今年的主题为“重生”（Rebirth）。

蔡琦慧在朋友的邀请下参与了绘画活动，将回收物变成艺术品。

蔡琦慧星期三（8月17日）接受《新明日报》采访时说：“我们将很多回收物涂成白色，然后拼起来变成一个帆布，我的工作就是为这个帆布彩上颜色。”

她也分享了自己作品的理念：“人生就好像是一个空白的帆布，要涂上什么颜色其实是由自己决定的。我一开始用最小的画笔开始轻轻地每一点都点了颜色，慢慢换成比较大的画笔补了一个比较粗的线条，这代表着当你小的时候，踏入社会的时候，可能你比较小心翼翼，不知道要怎么去选择你的人生道路，但当你有了经验，你就越来越敢去尝试不同的东西。”

提到参与的渊源，蔡绮慧说：“我很同意‘绿鼓击出环保音乐风’创办人朱锐雄（Arthur Choo）的理念以及创作这个作品的出发点，同时我也有东西分享，所以就参与了。”

蔡琦慧分享说：“第一就是希望大家能知道，被丢弃的物品，其实也能创造出非常漂亮以及独特的艺术品。第二就是希望有影响力者能够以我们的作品传达一些对年轻人有帮助的信息。”

蔡琦慧表示喜欢画画，无论是抽象画或是真实画她都有兴趣。

自爆还是单身

蔡琦慧参演的《卫国先锋2》目前正播映，其中一场剧情是陆俊光（陈泂江饰）向沈宜萱（蔡琦慧饰）浪漫求婚。她本人会向往怎样的求婚呢？她说：“我会比较喜欢有隐私的，反正都是两个人的事，就两个人在场就够了。”

那现在感情状况如何呢？蔡琦慧笑说：“我还没结婚呢，所以就是单身，其他人还有机会！”

之前播映的《你的世界我们懂》大受欢迎，对于《卫国先锋2》的欢迎度会不会有压力？

“对于《你》的收视率很好，我们也很开心，这样的话我们才可以再拉回一些可能有一段时间没有看8频道戏的观众朋友回来，然后继续让他们关注我们其他的作品，希望大家都有好收视率。”