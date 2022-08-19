娱乐吃瓜：被质疑整容 邓紫棋秦岚林志玲各有应对招数

日前，香港歌手邓紫棋推出新专辑《启示录》，新歌MV更请到造型师男友魏俊杰跨刀出演，引来歌迷热烈关注。她开直播和网友互动时，被质疑鼻子偷偷动刀，她大方在镜头前对着鼻子又推又挤又捏，回应，高喊：“我整张脸都没动过好不好！”

她接着又说，相信网友只是给自己一个机会澄清“纯天然”，“所以我对你没有任何情绪”，被认为是一种高EQ的反应。其他网民七嘴八舌打圆场：“妆容效果吧”“姐姐瘦好多”“是忌妒邓紫棋漂亮吧”“人家是唱歌的，关心外貌什么的就挺无语的”。

邓紫棋在镜头前对着鼻子又推又挤又捏，回应整容之说。（微博截图）

杨茜尧年初演出网剧《家族荣耀》，演技备受赞赏，但她的外表也受网民热议。事缘有一集，她在一场戏中被发现鼻樑透光，引来网民纷纷留言：“太透了吧？”“太夸张！”

其实她出道时，外貌清纯标致，鼻子并不扁。几年后，有传媒开始将焦点放在她的鼻子上面，网民也开始热烈讨论，指她的鼻子变高了。2020年她产下大女后，网民又指她的鼻形变了，鼻樑高了，鼻翼位置收窄，鼻头更圆，愈来愈美。当时杨茜尧回应︰“多谢赞美，我也好想可以更美，但连睡觉都没得睡，别说扮美，谢谢哦！”被发现鼻樑透光，她则尚未回应。

杨茜尧1999年叫杨怡时，参演过电视剧《创世纪》（左图）；年初她在《家族荣耀》演出。（右图，互联网）

承认整容比不承认加分？

艺人靠脸吃饭，容易对颜值焦虑，许多人担心被大家知道自己“不自然”，选择偷偷做医美，面对整容质疑时选择“听不到”。但也有好些艺人勇于承认。

林允公开个人的整容体验。（视频截图）

性格直率的林允刚出道时形象既黑又土，现在则既白又嫩，外界相信她变美的背后下了不少工夫。她倒是不吝分享秘诀，说有一次看了自己的生图（网络用词，指没有经过修饰的图）被吓到，下了飞机立即去做了激光美容，提亮肤色、除黑眼圈，一次就花了四位数新元。她甚至还拍视频，曝光在医院变美的过程。她全脸上麻药，让医生在脸上打水光针，一针针扎入皮肤，渗出小血珠，做完脸肿一圈，眼睛疼得睁不开。她这番自曝分享自己的医美经验，反而赢得不少路人缘，网民觉得她比一些整过容却不承认的艺人可爱。

萧亚轩开直播承认整容。（视频截图）

萧亚轩近年的样子变化不小，也被网民列入“疑似整容户”中。她曾在直播中坦承小时候曾经被舅舅撞歪过鼻子，因此进行了整形矫正。另外她承认自己脸部动过刀，但也就是割双眼皮而已，后来打过镭射、玻尿酸和肉毒杆菌。她说，每天都花几个小时化妆实在太累，干脆直接去整形。

林志玲婚后做直播，被网民指“变了样”。（视频截图）

有“台湾第一名模”封号的林志玲，也无法避免与整容传闻相粘，据说有狗仔目睹她一个人进入医美诊所，但她唯一承认了的人工美容就是打“美白针”。据她的经理人解释，她只是因为拍外景晒黑了，需要靠“美白针”恢复白皙肌肤。只打针没开刀算不算整形？网民也莫衷一是。其中一种说法是：只要不是天然的就算整容。有人觉得林志玲身为天后级名模，要承认稍稍动过手脚，哪怕只是打一支针，也是需要勇气的。

整容“动脸”是行业里公开的秘密？

秦岚在直播间被网民质疑动脸。（视频截图）

被质疑微整和打针的秦岚，一语道破行业秘密：“谁不微整？打瘦脸针普通人都做，何况是演员。谁没打过瘦脸针啊？我确实打瘦脸针了，你不打吗？我为上镜打，我敬业啊！很多姑娘微整以后，变得自信了，不也很好吗？如果做些小小的改变，就能变得更有自信，的确值得一试。”自我肯定的语气还流露一些霸气。

宁静（左）跟大S分享个人整容体验。（互联网）

宁静在大S主持的谈话节目《Beauty小姐》中承认过，为了呈现最好的皮肤状态，不惜在自己的脸上打了900多针，此话一出，吓坏全场。她坦言，因为当时听说这种维生素的针对保持皮肤弹性十分有帮助，所以自己就心动了。节目打出的配套字幕是“扎马蜂窝吗”，让观众看了都觉得“痛”，也很佩服宁静承受如此疼痛的勇气。

倪萍（右图）在节目上当面问孟子义（左图中）有没整容，让后者当场怔住。（视频截图）

承认打针强留美颜的不只是靠脸吃饭的艺人。央视前大咖主持倪萍也是。她曾在综艺节目《一年级》中当面问年轻美女孟子义：“你整了没有？”演过《射雕英雄传》《陈情令》的孟子义扭捏躲闪不敢回答，倪萍却果断下注：“我觉得她肯定整了。”然后直接戳穿圈内现实：“现在哪个明星没整过容、动过脸？”接着对着镜头承认自己都去打过医美针。

整容未必成功 失败也能“分享”

景甜自嘲整容失败，自己变成“悲伤蛙”。（互联网）

对于失败的动脸经历，很多明星都会避而不谈，但景甜却在大家追问之前，就毫不避讳地在直播间分享了整容失败的经验。她说，为了上镜好看，每次在剧组都需要贴上双眼皮贴，但她对酒精胶过敏。在一次很严重的过敏之后，她就决定去整形医院为自己的单眼皮埋线。不料后来整容失败，双眼皮割成了宽肿肉条，竟与著名的网络流行形象“悲伤蛙Pepe”撞脸！那些为变成双眼皮而去埋的线，成了给自己埋的雷。，她拍完哭戏之后双眼肿到没人认得出来，让她担心、焦虑、抑郁又懊悔了。

权怡凤大方公开整容失败的经验。（档案照）

外地社会比较开放，坦承整容的艺人比较多，本地则少之又少。当年陈凤玲就曾因被爆整容而陷入不小的争议。主持阿姐权怡凤是少数承认整过还整失败的。2005年，她受访时说：“去做整鼻手术是我这一生中最大的错误。”

她说：“我的鼻梁够高、够笔直，只不过鼻梁部分突起类似肿块的小结，相命师嘱咐我说，这显示我将会遭遇一次人生中很大的灾难，所以我一直希望能将这问题解决。”没想到她做完回家，人清醒后发现，鼻子居然是歪斜的！“我觉得自己就像是一只爱斯基摩犬！看上去，我右边的鼻孔居然比左边的小，而且还是歪曲的。”她隔天赶飞台湾工作，每天晚上感觉到鼻骨倾斜，一笑眉眼嘴都会抖动，让她提心吊胆。10天后回新，她再见整形医生，要求让鼻子回复原状，然后在“鼻子绑着绷带，似乎还在流血”的情况下，出门庆祝“整容失败，但苦难过去”！