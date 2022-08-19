《禹英禑》完美收官 原班人马有望拍摄第二季

韩剧《非常律师禹英禑》（Extraordinary Attorney Woo）星期四（18日）迎来大结局，再度刷新收视纪录，以17.5%的好成绩完美收官。

《禹英禑》主演朴恩斌（Park Eun-bin）、姜泰伍（Kang Tae-oh）、姜其永（Kang Ki-young）、河允景（Yoon-kyeong Ha）、朱钟赫（Joo Jong-hyuk）等人星期四晚上在放映活动后的记者会上分享了各自的心情。朴恩斌透露：“今天可以跟这么多喜爱禹英禑的观众一起收看结局感到很开心，希望好好观赏最后一集，这段时间真心感谢大家的喜爱。”回想起这段奇妙旅程，她语带哽咽向观众致谢。男主角姜泰伍在发表感言时也忍不住哽咽：“《禹英禑》获得很多爱让我感慨万分，希望直到最后一集也可以喜爱这部剧。”

另外，《禹英禑》的制作方表示他们有意制作第二季，上档目标时间为2024年。制作方代表向韩国媒体透露：“协调演员和制作团队的时间并不容易，还需要更多的讨论，希望第二季能够继续起沿用原班人马，导演、编剧、制作团队和演员阵容都不会换，保证90%以上的原班底是我们的目标。协调起来需要相当长的时间，但制作第二季的计划不会改变。”

《非常律师禹英禑》是今年韩剧的大黑马，首播收视率仅为0.9%，从第2集开始却节节攀升。《禹英禑》同时也透过Netflix在全球播放，掀起全球追看热潮。