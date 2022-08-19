《披荆斩棘》19日开播 苏有朋有望翻红成下一个“王心凌”

《披荆斩棘》来势汹汹，32位新中港台泰“哥哥”星期五（8月19日）出击，“乖乖虎”苏有朋减肥成功，被指有望成为“下一个王心凌”而翻红。

芒果TV星期三在微博官宣新一季《披荆斩棘》32位哥哥的名单，同时也宣布节目将在星期五开播。从名单来看，香港“哥哥”占了三分之一，来自台湾的哥哥也有八人。新加坡的黄义达也有参于。

虽然节目星期五才开播，但随着32位哥哥名单已经官宣，再加上《乘风破浪》意外地让“姐姐”王心凌翻红，于是网上这一两天掀起了一阵议论：32位哥哥，谁将会是下一个“王心凌”？

根据网上流出的一份不具名的好感度排名数据来看，撇开回锅的张智霖，苏有朋将是本季中最有可能翻红的“哥哥”，其次是任贤齐和潘玮柏。

不过，有网友担心苏有朋前阵子在北京冬奥主题曲MV中亮相时，身材好像走样，脸蛋发福了，多了几分大叔的味道，少了当年的帅气有型。

然而，根据芒果TV释出的官方照片，苏有朋明显地清瘦了不少，脸蛋也变尖了，恢复了往日的丰采，神清气爽又帅气，因此，他突然在32位哥哥中亮起来，成了新一季《披荆斩棘》的大热。

60岁杜德伟被调侃哥哥变“大叔”

根据资料，32位“哥哥”中，60岁杜德伟年纪最大，其次是57岁的温兆伦和56岁的任贤齐。有网民调侃说：“杜德伟恐从‘哥哥’变大叔。”

此外，当年曾向前女友陈梅馨索取14万港币（约2万4728新元）分手费而引起议论的温兆伦，也让网民期待他能在节目中一展所长。

另一方面，继当年在《大唐双龙传》合作，林峰和吴卓羲这次难得合体，肯定也会掀起一阵回忆杀。

《披荆斩棘》可在芒果TV收看，每周四、五更新。