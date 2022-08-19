父女隔两年半团聚 陈建彬欣慰：女儿抱我喊爸

与12岁爱女钰荔两年半没见，陈建彬星期四（8月18日）越堤到柔佛新山，为她庆生。他对女儿没有因为几年不见他而感到生疏，表示欣慰。

向来疼惜女儿的建彬曾透露，再怎么忙，他都清楚记得钰荔生日，所以会去柔佛新山，陪她一起庆祝生日。陈建彬还托了圈内朋友从法国买背包，送给女儿当生日礼物。

自嘲是遥远的爸爸 称赞阿嬷教得好

然而常年在外打拼的他自嘲自己是一个遥远的爸爸！因为看似那么近、却是那么远，父女之间，因为疫情，两年半不曾见面。

或许这也是他想弥补父女之间无法常常见面的遗憾，为了帮女儿庆生，陈建彬花了很多心思去准备，从蛋糕到礼物一点也不含糊，庆生会上钰荔打扮得像个小公主，头上还戴着一个皇冠。

早前陈建彬还感叹几年没和女儿见面，父女关系生疏。但星期四女儿看到他的反应让他惊喜万分。

他说，星期四回到新山为女儿庆生时，非常惊喜女儿对自己一点也不生疏，“她一看到我就立即主动喊我爸爸！”对此，陈建彬欣慰地说，阿嬷教得好。

记者问建彬大哥，女儿看到他有扑过去抱他吗？

陈建彬开心地说：“有！这点也让我很惊喜。”

小钰荔怕火 蛋糕不点蜡烛

根据陈建彬分享的视频，可以看到他为女儿精心准备可爱的凯蒂猫造型蛋糕。他也祝福女儿：“快高长大、学业进步、健健康康。”完全隐藏不住对女儿满满的的父爱。

性格内向、胆小的钰荔虽然很开心，但面对那么多家人朋友一起帮忙庆生，显得有点害羞，只是在爸爸妈妈身边给大家腼腆的笑容。

虽然长时间和女儿分开生活，但是陈建彬依然很了解女儿。当生日会上有人问蛋糕不是应该点蜡烛吗？陈建彬马上说：“不要，她怕。”对于女儿的大小事完全记在心里！