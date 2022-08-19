黄义达参加《披荆斩棘》 开心去玩去交朋友

去玩，去交朋友，心情也就轻松许多。这是黄义达参加《披荆斩棘》的心态。

《披荆斩棘的哥哥》第二季改名《披荆斩棘》，黄义达是本季唯一来自新加坡的“哥哥”，这也是他“消失”九年后再次回到舞台上，歌迷兴奋不已，他在初舞台带来自己早期的作品《那女孩对我说》，更是掀起满满的“回忆杀”，歌迷在他的微博留言，“爆哭，我们都没有忘记你啊我们都在等你”“是我青春的美好回忆”“你是我的青春”。

黄义达星期五（8月19日）在北京工作，特地趁空挡接受《联合早报》越洋电话访问，分享参与《披荆斩棘》的心情。除了基于保密条款无法透露的节目内容，对于记者的其他提问，他有问必答，亲和力十足。

《披荆斩棘》聚集32位哥哥，是一个“群体行动”的节目，哥哥们除了在音乐上合作，也在日常中交流；这样一个性质的节目，是如何打动性格独立的黄义达？

黄义达以“玩”和“交朋友”的心态参与节目，不给自己压力。（黄义达经纪公司提供）

他说：“我把我的人生分成不同篇章，而每一个篇章，我都遇到一个贵人，为我开启一道门，让我可以往前走。16到20岁的篇章，我遇到李伟菘和李偲菘老师；20到30岁的篇章，我遇到索尼唱片；30到40岁的篇章，我和友人到泰国修行，学会了放下和放慢。40岁时，我发现我还没有遇到一个贵人，那道门还没有开启，我感觉自己停滞不前。”

黄义达刚在8月11日迎来43岁生日，就在这之前，《披荆斩棘》节目组来邀约，黄义达说：“他们跟我聊了一个小时，我本来很紧张，但听到他们说‘就当做来玩’，我就觉得那应该会很好玩，毕竟我好久没有上综艺节目，就心动了。只是签约后的第二天，我又紧张了，想到会有那么多人，我也不知道有谁，就有点害怕和后悔。公司鼓励我说，‘你那么久没出来，朋友也不多，就上节目交朋友’。于是我决定带着‘玩’和‘交朋友’的心态，轻松地去。我到现在还不知道是谁向节目组推荐我，但我很感谢这个人，他就是我的贵人。”

好不容易放松的心情，却在他正式前往长沙录影时，又紧张起来。他说：“我的心跳比平时快，我都听到心跳声了。”

可以踏上这么漂亮的舞台，值了

终于看到所有的哥哥，他形容当时的情景：“我先看了左边，是一群我不认识的，然后看到中间有苏有朋、潘玮柏、吴建豪、任贤齐，终于有熟悉的面孔，任贤齐也过来跟我聊，我们以前在颁奖典礼碰过面。我也跟苏有朋合作过，他2007年的歌曲《大不了》是我制作，和陈小春也十多年没见，我们曾经一起拍戏。”黄义达和陈小春2007年一起拍摄电视剧《星光大道》。

黄义达最惊喜是见到杜德伟和郑钧，他开心地分享：“天啊！我小时候听杜德伟的歌，演出时也弹过他的歌，竟然见到本尊！还有郑钧老师，我买过他的专辑。”

谈到初舞台演出的心情，黄义达说：“很紧张，因为好久没上舞台，踏上去的第一步，腿在抖。那个舞台比演唱会的还厉害，我的感触是，哇，可以踏上这么漂亮的舞台，值了！”

毕竟久违了，是否期待自己有怎样的表现？想给大家看到一个怎样的黄义达？他洒脱地说：“我没想那么多，我很zen的，就平常心。我人生的座右铭是，我不一定要是男主角，也不需要很出彩，但每一天都要有色彩。我过去被工作套牢，只有工作没有生活，现在的我，享受每一天，就算是在工作，也要乐在其中。”

他不忘提醒自己，门已打开，就去玩去交朋友，也笑说：“我应该可以帮很多人写歌，哈哈哈！”