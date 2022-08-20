魏妙如见过艾成几次：他亲切乐观

在台湾发展的40岁马来西亚艺人艾成星期三（8月17日）早上传出坠楼身亡意外，本地歌手魏妙如当晚在面簿贴出一张与艾成的合照，留言哀悼：谢谢艾成哥对晚辈的无私分享，还记得之前上你的节目一起合唱，你说‘9月要办出道20周年演唱会，有机会再一起来演唱？’。愿你安息，求主保守安慰瞳瞳姐和艾成哥的家人们，阿门。

曾上艾成的直播节目

魏妙如隔日接受《联合早报》访问时谈及与艾成如何相识。她说今年年初在民视歌唱选秀节目《台湾那么旺》夺冠后，3月初上了艾成的网络直播节目《艾吃鬼的餐厅秀》，对艾成的印象是，“他很亲切，不会给人距离感，他知道我在比赛中得了冠军，他也是《超级偶像》的冠军，于是给了我一些建议，叫我好好利用比赛的成绩和头衔，这两三年应该可以接到不少工作和活动。”

新马一家亲，魏妙如和艾成聊天，感觉格外亲切，艾成开的餐馆“艾叻沙”的叻沙和海南鸡饭，魏妙如也尝过。她说：“我上的教会跟艾成哥的餐馆订过餐盒，他问我食物道地吗？我说是我在台湾吃过比较有新马味道的。”两人也在节目中合唱了歌曲《千年之恋》。

3月底，魏妙如的教会筹办公益演唱会“爱在四月天”，邀请同为基督教徒的艾成和王瞳夫妇参与，几次的彩排和正式的演出，魏妙如又和艾成碰了几次面。她回忆：“艾成哥那时候看起来积极乐观，所以当我看到报道说他最近情绪异常，我很惊讶。现在回想，那时候应该多跟他聊聊。”

魏妙如说，艾成当时告诉她，9月要办一个出道20年演唱会，他觉得两人之前合唱《千年之恋》歌声很搭，于是邀请她参与演唱会，再次合唱。魏妙如感慨：“我说当然好啊，没想到……”