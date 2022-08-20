艾成追思会定8月24日举行 王瞳首发声：好难过

（综合讯）艾成（本名蔡艾成）坠楼身亡，他远在马来西亚的家人前晚（8月18日）7时许从砂拉越古晋飞抵台北处理后事，包括父母、弟弟、姐姐、姐夫等七人，神情哀戚入境。据台媒报道，艾成的父母抵达桃园国际机场后，基于台湾防疫规定，直接由防疫专车接往防疫旅馆，居家检疫三天。

艾成妈妈写下亲笔信

艾成的妈妈昨天通过民视旗下“凤凰艺能”对外发表一封《致我亲爱的儿子》的信，字字句句都是对儿子的爱。

她提到艾成从小就展现出对音乐的天赋与热爱，在少年时期参加了刘德华模仿赛获得刘德华亲自颁奖，从此音乐梦在心里发芽，进而到台湾追梦。

她还写道前一段时间，艾成每天都和家人在群组里聊天，对9月回乡的婚礼计划期待不已。因此她相信儿子不会选择这样的方式离开大家，让大家如此伤心。她也喊话王瞳：“虽然艾成离开了，但你永远是蔡家的一份子，永远是我们深爱的家人，在台湾和在马来西亚的家人们都很爱你。”

艾成和妻子王瞳所属的哈利路亚家教会透露，艾成的追思会定在8月24日下午1时30分，在台北市立第一殡仪馆景行厅举办。教会曾牧师说，他认识艾成约六七年，当初艾成精神出状况时曾陪伴他整整40天，用爱感化他，但人的生命有很多不同际遇，透露自己哭了两天，“是很不舍这个年轻的孩子，感佩他有这样心胸，不是外传有的没的，真的是一场意外。”

痛失另一半的王瞳17日晚离开板桥殡仪馆后就与爱犬一起被送至亲友家，由教友与家人及经纪人轮流陪伴，大家都会定时提醒她吃东西、喝水，但友人传讯安慰时，她回复“我好难过”，让人看了不舍。