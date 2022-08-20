全国青年影片奖揭晓 曾源培获青年激励奖

由*SCAPE主办的第八届全国青年影片奖（National Youth Film Awards）昨天（8月19日）下午揭晓得奖名单。本地动画导演曾源培荣获青年激励奖（Youth Inspiration Award）。

曾源培从贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉手中接获奖项。他领奖时在台上说，青春是宝贵和绚烂的，同时也是一个充满未知数，会自我怀疑的成长阶段，“如今回看，正是这段寻找答案的过程推动我们追梦，成为一个更好的艺术家和故事人。”他鼓励台下的青年观众把握青春，尝试新事物，继续追梦。

短片《脏衣服》（暂译，Dirty Laundry）是大赢家，获得学生组的最佳剧本、最佳导演和最佳实景片（Best Live Action）三奖。导演乐怡（Kyaw Shoon Le Yee）介绍《脏》时说，短片刻画女性面对生活与家人时，反复争取与妥协的故事。

公开组的最佳剧本和最佳导演奖分别由短片“The Sea Between Us”的Yuga J Vardhan和“Altar”的Vikneshwaran Silva夺得。公开组的最佳表演奖颁给《岛》的童星林泓廷。林泓廷最近参演8频道长剧《医生不是神》。完整得奖名单可上网：www.scape.sg/nyfa查阅。