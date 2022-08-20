凤飞飞去世10年 冥诞出书还原“清苦暖心时光”

（台北讯）“帽子歌后”凤飞飞”去世至今10年，星期六（20日）是她逝世后的第10个冥诞，台湾出版社19日举办新书《掌声想起凤飞飞》记者会，书中受访者包括艺人金瑞瑶、黄韵玲、赵树海、音乐人陈复明、何启弘、媒体人王祖寿等台前幕后友人现身视频，侃侃而谈各自心目中的凤飞飞。

凤飞飞二哥林鸿明的儿子、她生前疼爱的侄儿林克峰也出席活动，现场分享自己1岁多与父母搬到台北跟凤飞飞、凤妈妈同住，还让巨星姑姑为他把屎把尿等往事。

林克峰说凤飞飞非常疼爱手足的小孩，“我听妈妈说，有次姑姑帮我洗澡，脚底一滑顾不得自己只想到要护住我，结果摔跤受了伤。”他比喻姑姑就像自己的第二个妈妈。“后来姑姑嫁到香港后，逢年过节回（故乡）大溪，也总是在我们家一起家族聚餐。”

凤飞飞的儿子赵彣霖原本也要亲自从香港飞到台北参与记者会，无奈出发前确诊才临时请林克峰代替。

艺人李静美在视频中，提到当年跟凤飞飞合租房子时，彼此都是初出茅庐的新人，生活清苦，但回想起来心头很暖。书中的李静美篇叫做《西瓜切两刀、一碗面三人吃的友情》，李静美说那年代钱不好赚，但三个女孩住在一起却是此生难忘的快乐时光。她忆及有次在吃饼干，突然一回神手上食物不见了，回头一看凤飞飞抢了她的食物正要一口咬下，李静美还来不及说“啊那我吃过了耶”，只见凤飞飞对她俏皮地眨了个眼，一副享受的模样。多年后的今天，李静美忍不住眯起眼说：“阿鸾（凤飞飞小名）真是好可爱。”

此外，近日传出自称爱新觉罗满清格格的女子曹惟凌，以“凤飞飞”名义招谣撞骗，谎称举办全国演唱会诈欺资深民歌手张文正，导致对方等相关人士遭受损害一事，《掌声想起凤飞飞》的出版社回应：“看到新闻也很震惊，怎么会有人打着凤姐名义做事情，请大家注意所有凤姐的事情一定会透过凤飞飞基金会。”