心疼王瞳挨轰 她泪忆轻生弟：当时感觉像凶手

艾成坠楼身亡，妻子王瞳却无辜被外界千夫所指，让一些人为她心疼。作家主持人吴淡如看在眼里，感慨不少，在面簿分享曾送走轻生家人的痛心往事，呼吁“家属很痛，不要有多余的问号和推测伤害他们”。她甚至翻出当年同样遭受许多质问的悲痛处境，说“弄得自己都像凶手”，伤痛七八年后才痊愈。

原来，吴淡如当年年轻未成名时，很讨众人喜爱的么弟轻生，事发突然，完全处于惊吓的她同时还要负责所有后续事宜，责任和压力重大。她本人还未处理好自身情绪，就得先安慰长辈，同时周围还有许多好奇者对她发出质问，让她感觉几乎成了“凶手”。她的心灵阴霾在七八年后才散去。

吴淡如近日看到王瞳备受指责，感同身受，忍不住留言相劝：“生者既慌张又痛苦。我们没有资格发散自己的好奇。如果有一天这变成自己的家务事，便会明白（被留下的）亲人真的很痛，没有人有资格给他们压力。”

她的发文引来5万多人点赞，近千人留言，分享自己的类似遭遇，也感谢吴淡如温暖、贴心的文字。

王瞳的遭遇让吴淡如感同身受。（取自艺人面簿）

吴淡如面簿全文：

每一个生命啊，都有别人体会不出来的欢喜和悲伤，

我们又能说些什么呢？很多事情没有为什么，旁人也不用急急探究任何原因。

很多年前我也曾被吓傻了。送走了我的亲弟弟，一个建中、台大一路顺畅，超级受女生喜欢，当过MV男主角，清秀可爱永远带着微笑的男生，我的小弟。

我们真的没有人知道。他的心里有那么沉重的悲伤。

不知道什么时候，那一把隐形的刀插在他心口了，他微笑着也不让我们知道。

身为一个过来人我想说的是，家属很痛，不要有多余的问号和推测伤害他们。曾经被吓傻的年轻的我和大弟，当时除了要一肩扛起所有的处理，要安慰长者情绪，还被许多好奇者的质问或疑难，弄得自己都像凶手了。

这个伤口真正恢复的时候，七八年已经过去。那时，是否该“庆幸”我未成名，不需面对那么多“热情”的采访记者？

逝者已矣，请安静，不要用嘈杂的声音打扰他。生者既慌张又痛苦。我们没有资格发散自己的好奇。他们要用很久的时间才能痊癒。且留心走你的自己的路吧，如果你帮不上忙。

恳切直言。

我说我的，你可以有你的看法。每个人的生命都是自己的，如果有一天变成你自己家里的事，你我会明白，亲人真的很痛。没有人有资格给他们压力。

我见过艾成几次，好有天份和幽默感的可爱男生，第一眼看到他就会喜欢他的那种质朴与天真。好好安息吧。上帝必然照顾你。

我只能恭敬为你祷告。With love。阿们。（不管你是什麽宗教，你念什么都好，我们出自善意，不是好奇）

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