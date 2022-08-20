汪小菲深夜醉酒直播 床头照身影引两派网民论争

日前，汪小菲深夜直播疑似醉酒，面红耳赤，眼神迷离，引起不少人围观。他和粉丝分享自己现在的穿衣心得，说怎么舒服怎么穿，不再像以前那样一直穿西装，因为自己觉得男人40岁了，不应该太过于在意外表，开心最重要。

不过有眼尖的网民发现，在他的卧室床头上还摆放着一张合影，像是一名女子依偎在汪小菲怀里，疑似当年他和大S的合照。网民开始调侃他：“这是对大S念念不忘吗？如今张颖颖经常现身你家，看到这个真的不会吃醋吗？”不过，有另一派网民却认为那是一张“疑似婚纱照”，直接问他：“是你和张颖颖吗？”不过汪小菲都没有回应。

汪小菲背后的照片里，疑似女人的身影，到底是大S还是张颖颖？（视频截图）

认为是和大S合照的网民说，毕竟汪小菲和大S曾经有10年的婚姻，怎么可能说放下就放下，何况两人还有两个孩子，这些都是最牵绊的事情。两人虽然已没有爱情，但是应该有很浓厚的亲情。有些人甚至有点心疼他。

汪小菲和张颖颖旅游 网民：在蜜月？

虽然汪小菲最近和张颖颖走得很近，两人还一起旅游拍摄情侣照片，但是一直不公开恋情，同时汪母张兰也在百般阻挠，更在直播时不断谩骂张颖颖，如“臭虫论”以及“二手货”等。前阵子，张兰还称呼大S为自己的儿媳妇，并点赞关于大S的言论，或许那时她还渴望大S与汪小菲能够复合。

张颖颖直播房间里的衣橱和手上的戒指，引起网民纷纷揣测。（视频截图）

对于母亲的阻挠，汪小菲不受影响，还公开说妈妈不能够代替自己的想法。最近张颖颖在直播时，有网民更依据2点，指出两人已经同居了，因为“身后的更衣室里全都是男人的西装”，认为就是汪小菲的。此外，张颖颖直播的房间的格调和颜色，都让网民认定她已经入住大S和汪小菲昔日的婚房了。

还有网民指出，张颖颖右手的无名指上戴着超级蓝宝石大钻戒，她的几个视频里都有这个戒指出现，怀疑她和汪小菲已经秘密订婚，只是没有对外官宣而已。有网民更因此推断，汪小菲和张颖颖穿着情侣装到处旅游，包括杭州、重庆，就是在度蜜月。